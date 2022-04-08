https://ria.ru/20220408/rebenok-1782433275.html
В Красноярске трехлетний ребенок сбежал из дома через окно
В Красноярске трехлетний ребенок сбежал из дома через окно - РИА Новости, 08.04.2022
В Красноярске трехлетний ребенок сбежал из дома через окно
Полиция Красноярска выясняет обстоятельства побега трехлетнего мальчика через окно квартиры на первом этаже дома, мать ребенка в то время вышла из комнаты,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T08:41
2022-04-08T08:41
2022-04-08T08:46
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция Красноярска выясняет обстоятельства побега трехлетнего мальчика через окно квартиры на первом этаже дома, мать ребенка в то время вышла из комнаты, сообщается на официальном сайте межмуниципального УМВД России "Красноярское".По его данным, в дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что увидела на улице маленького мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок был в домашней легкой одежде, и, чтобы он не замерз, она забрала его к себе на работу в частный детский сад, находившийся поблизости."Установлено, что ребенок находился дома с матерью. Когда та отлучилась в ванную комнату, мальчик самостоятельно покинул квартиру на первом этаже через окно. Семья благополучная, ранее в поле зрения полиции не попадала", - говорится в сообщении полиции города.Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении матери, решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности.
https://ria.ru/20220113/rebenok-1767718065.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
08:41 08.04.2022 (обновлено: 08:46 08.04.2022)
В Красноярске трехлетний ребенок сбежал из дома через окно
В Красноярске выясняют обстоятельства побега трехлетнего мальчика из дома через окно
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости.
Полиция Красноярска выясняет обстоятельства побега трехлетнего мальчика через окно квартиры на первом этаже дома, мать ребенка в то время вышла из комнаты, сообщается
на официальном сайте межмуниципального УМВД России "Красноярское".
По его данным, в дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что увидела на улице маленького мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок был в домашней легкой одежде, и, чтобы он не замерз, она забрала его к себе на работу в частный детский сад, находившийся поблизости.
"Установлено, что ребенок находился дома с матерью. Когда та отлучилась в ванную комнату, мальчик самостоятельно покинул квартиру на первом этаже через окно. Семья благополучная, ранее в поле зрения полиции не попадала", - говорится в сообщении полиции города.
Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении матери, решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности.