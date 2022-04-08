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Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/pvo-1782448527.html
Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников
Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников - РИА Новости, 08.04.2022
Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников
Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников, среди них два "Байрактар ТБ-2", сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:14
2022-04-08T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников, среди них два "Байрактар ТБ-2", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два - "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:14 08.04.2022 (обновлено: 10:24 08.04.2022)
 
Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников

Российские средства ПВО сбили два украинских военных вертолета и пять беспилотников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета и пять беспилотников, среди них два "Байрактар ТБ-2", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два - "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
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