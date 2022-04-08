Рейтинг@Mail.ru
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220408/puteshestviya-1782529556.html
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров - РИА Новости, 08.04.2022
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:11
2022-04-08T15:11
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает АТОР.Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов. Оно разрешает таким компаниям переводить за рубеж предоплату лишь в 30 процентов от суммы договора. Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны. Таков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.В АТОР сообщают, что новая норма не позволяет туроператорам исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Под угрозой срыва могут оказаться поездки путешественников, уже купивших путевки.Принцип полной предоплаты начал действовать повсеместно еще в период пандемии. Иностранные партнеры не готовы работать с российскими компаниями на условиях предоплаты в 30 процентов. Тем более что в условиях санкций каждый платеж от российских туроператоров теперь и так идет за рубеж по пять-десять дней.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм
15:11 08.04.2022
 
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров

АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает АТОР.
Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов. Оно разрешает таким компаниям переводить за рубеж предоплату лишь в 30 процентов от суммы договора.
Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны. Таков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.
В АТОР сообщают, что новая норма не позволяет туроператорам исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Под угрозой срыва могут оказаться поездки путешественников, уже купивших путевки.
Принцип полной предоплаты начал действовать повсеместно еще в период пандемии. Иностранные партнеры не готовы работать с российскими компаниями на условиях предоплаты в 30 процентов. Тем более что в условиях санкций каждый платеж от российских туроператоров теперь и так идет за рубеж по пять-десять дней.
Свято-Троицкая Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00Туризм
Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад
 
ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала