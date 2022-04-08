https://ria.ru/20220408/puteshestviya-1782529556.html
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров - РИА Новости, 08.04.2022
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:11
2022-04-08T15:11
2022-04-08T15:11
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает АТОР.Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов. Оно разрешает таким компаниям переводить за рубеж предоплату лишь в 30 процентов от суммы договора. Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны. Таков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.В АТОР сообщают, что новая норма не позволяет туроператорам исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Под угрозой срыва могут оказаться поездки путешественников, уже купивших путевки.Принцип полной предоплаты начал действовать повсеместно еще в период пандемии. Иностранные партнеры не готовы работать с российскими компаниями на условиях предоплаты в 30 процентов. Тем более что в условиях санкций каждый платеж от российских туроператоров теперь и так идет за рубеж по пять-десять дней.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм
АТОР просит Банк России изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает
АТОР.
Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов. Оно разрешает таким компаниям переводить за рубеж предоплату лишь в 30 процентов от суммы договора.
Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны. Таков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.
В АТОР сообщают, что новая норма не позволяет туроператорам исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Под угрозой срыва могут оказаться поездки путешественников, уже купивших путевки.
Принцип полной предоплаты начал действовать повсеместно еще в период пандемии. Иностранные партнеры не готовы работать с российскими компаниями на условиях предоплаты в 30 процентов. Тем более что в условиях санкций каждый платеж от российских туроператоров теперь и так идет за рубеж по пять-десять дней.