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Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220408/puteshestviya-1782504492.html
Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями
Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями - РИА Новости, 08.04.2022
Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями
Эксперты проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:26
2022-04-08T16:26
туризм
туризм
норвегия
португалия
финляндия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля, сообщает АТОР.Оказалось, что наиболее строгие правила сохраняются на Кипре (территория закрашена черным цветом). Там необходимо носить маски везде вне дома и предъявлять ковид-паспорта в общественных местах.Красным цветом на карте отмечены Италия, Греция и федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания в Германии, где маски нужны во всех публичных закрытых пространствах и действует режим пропуска по ковид-паспортам.Оранжевым цветом обозначены Австрия, Словакия, Испания и Португалия, где green pass не понадобится, но действует строгий масочный режим в закрытых пространствах.Желтым закрашена территория Шотландии, Словении и Хорватии, в которых маски придется носить только в публичных местах, например, на вокзалах, в супермаркетах.Светло-зеленым цветом помечены те страны, где маски нужны только в некоторых зонах. В этот список вошли Турция, Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Бельгия.К категории "все ограничения сняты" отнесены 13 стран: Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Великобритания (кроме Шотландии), Ирландия, Исландия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Румыния, Болгария и Сербия. Им достался темно-зеленый цвет. Правда, в некоторых из этих государств маски все же могут требовать в больницах.России на этой карте нет, хотя большая ее часть также могла бы быть отнесена к "темно-зеленой" зоне.
https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html
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туризм, норвегия, португалия, финляндия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, коронавирус covid-19, италия, греция, германия, австрия, швеция, дания, венгрия, болгария, сербия, люксембург, нидерланды, румыния, эстония, литва, латвия, бельгия, великобритания, турция
16:26 08.04.2022
 
Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями

АТОР рассказала о ковидных ограничениях, с которыми туристы могут столкнуться в Европе

© Depositphotos / AnteroviumКарта с отметками
Карта с отметками - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / Anterovium
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля, сообщает АТОР.
Оказалось, что наиболее строгие правила сохраняются на Кипре (территория закрашена черным цветом). Там необходимо носить маски везде вне дома и предъявлять ковид-паспорта в общественных местах.
Красным цветом на карте отмечены Италия, Греция и федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания в Германии, где маски нужны во всех публичных закрытых пространствах и действует режим пропуска по ковид-паспортам.
Оранжевым цветом обозначены Австрия, Словакия, Испания и Португалия, где green pass не понадобится, но действует строгий масочный режим в закрытых пространствах.
Желтым закрашена территория Шотландии, Словении и Хорватии, в которых маски придется носить только в публичных местах, например, на вокзалах, в супермаркетах.
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Светло-зеленым цветом помечены те страны, где маски нужны только в некоторых зонах. В этот список вошли Турция, Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Бельгия.
К категории "все ограничения сняты" отнесены 13 стран: Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Великобритания (кроме Шотландии), Ирландия, Исландия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Румыния, Болгария и Сербия. Им достался темно-зеленый цвет. Правда, в некоторых из этих государств маски все же могут требовать в больницах.
России на этой карте нет, хотя большая ее часть также могла бы быть отнесена к "темно-зеленой" зоне.
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