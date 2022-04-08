https://ria.ru/20220408/puteshestviya-1782504492.html

Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями

Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями - РИА Новости, 08.04.2022

Названы европейские страны с минимальными ковидными ограничениями

Эксперты проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:26

2022-04-08T16:26

2022-04-08T16:26

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля, сообщает АТОР.Оказалось, что наиболее строгие правила сохраняются на Кипре (территория закрашена черным цветом). Там необходимо носить маски везде вне дома и предъявлять ковид-паспорта в общественных местах.Красным цветом на карте отмечены Италия, Греция и федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания в Германии, где маски нужны во всех публичных закрытых пространствах и действует режим пропуска по ковид-паспортам.Оранжевым цветом обозначены Австрия, Словакия, Испания и Португалия, где green pass не понадобится, но действует строгий масочный режим в закрытых пространствах.Желтым закрашена территория Шотландии, Словении и Хорватии, в которых маски придется носить только в публичных местах, например, на вокзалах, в супермаркетах.Светло-зеленым цветом помечены те страны, где маски нужны только в некоторых зонах. В этот список вошли Турция, Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Бельгия.К категории "все ограничения сняты" отнесены 13 стран: Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Великобритания (кроме Шотландии), Ирландия, Исландия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Румыния, Болгария и Сербия. Им достался темно-зеленый цвет. Правда, в некоторых из этих государств маски все же могут требовать в больницах.России на этой карте нет, хотя большая ее часть также могла бы быть отнесена к "темно-зеленой" зоне.

https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

норвегия

португалия

финляндия

италия

греция

германия

австрия

швеция

дания

венгрия

болгария

сербия

люксембург

нидерланды

румыния

эстония

литва

латвия

бельгия

великобритания

турция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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