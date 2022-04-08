https://ria.ru/20220408/provokatsiya-1782619441.html
Украина подготовила провокацию в Авдеевке с применением химвеществ
Украина подготовила провокацию в Авдеевке с применением химвеществ - РИА Новости, 08.04.2022
Украина подготовила провокацию в Авдеевке с применением химвеществ
Украинские националисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:03
2022-04-08T22:03
2022-04-08T23:27
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
авдеевка
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские националисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами", — сказал Мизинцев.Он добавил, что украинские военные намерены взорвать хранилища на коксохимическом заводе при подходе к городу войск ДНР.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/minoborony-1782605505.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
22:03 08.04.2022 (обновлено: 23:27 08.04.2022)
Украина подготовила провокацию в Авдеевке с применением химвеществ
Украинские боевики планируют взорвать хранилища химикатов в Авдеевке при подходе сил ДНР