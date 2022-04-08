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В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции - РИА Новости, 08.04.2022
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В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции - РИА Новости, 08.04.2022
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции
Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:20
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происшествия
нижневартовск
жкх
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.
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происшествия, нижневартовск, жкх
10:20 08.04.2022 (обновлено: 10:23 08.04.2022)
 
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции

Пять человек пострадали при взрыве газа на канализационной станции в Нижневартовске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газовоздушной смеси в здании канализационной насосной станции на улице 60 лет Октября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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