https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782450236.html

В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции

В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции - РИА Новости, 08.04.2022

В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции

Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:20

2022-04-08T10:20

2022-04-08T10:23

происшествия

нижневартовск

жкх

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.

https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html

нижневартовск

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, нижневартовск, жкх