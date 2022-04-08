https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782450236.html
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции - РИА Новости, 08.04.2022
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции
Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:20
2022-04-08T10:20
2022-04-08T10:23
происшествия
нижневартовск
жкх
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.
https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, жкх
10:20 08.04.2022 (обновлено: 10:23 08.04.2022)
В Нижневартовске произошел взрыв газа на канализационной насосной станции
Пять человек пострадали при взрыве газа на канализационной станции в Нижневартовске