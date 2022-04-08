https://ria.ru/20220408/prilozhenie-1782490081.html

Количество скачиваний приложения Yappy в I квартале выросло в 3,5 раза

Количество скачиваний приложения Yappy в I квартале выросло в 3,5 раза - РИА Новости, 08.04.2022

Количество скачиваний приложения Yappy в I квартале выросло в 3,5 раза

В первом квартале 2022 года количество установок приложения видеоплатформы Yappy увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:49

2022-04-08T12:49

2022-04-08T12:49

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В первом квартале 2022 года количество установок приложения видеоплатформы Yappy увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года, сообщает пресс-служба видеоплатформы.Количество аккаунтов известных блогеров и представителей медиасферы выросло вдвое.Аналитики социальной сети отмечают: самым ярким месяцем стал март. Например, за вторую неделю месяца средняя ежедневная аудитория платформы увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущей.Выросло и количество публикуемых видео. В среднем в марте за сутки авторы выкладывали в социальной сети в 2,2 раза больше роликов, чем в феврале. В целом, аудитория приложения с начала года стала заметно активнее: среднее время сессии в приложении, включая просмотр видеороликов, выросло на 84%.Как считают в компании, повышенный интерес к Yappy связан с уникальным функционалом, который дает возможность создавать креативный контент вместе с друзьями и инфлюенсерами. Также в Yappy свои аккаунты завели крупные федеральные и региональные средства массовой информации.Вся информация доступна пользователям в наиболее популярном на сегодняшний день формате – коротких видео. Некоторые СМИ не только делятся выдержками из сюжетов и отрывками из популярных программ и передач, но и адаптируют материалы под форматы приложения и публикуют развлекательные видео.По данным аналитиков Yappy, из 24 основных категорий пользователи приложения чаще всего публикуют "лайфстайл" видео – они занимают более 35% от общего объема роликов. На второй строчке "песни" (11%), а третье место разделили ролики из категорий "липсинк" и "взаимодействие", которые набрали почти по 9%.Социальная сеть на базе UGC-видеостока была запущена в России 29 ноября 2021 года и доступна для скачивания на платформах iOS и Android, а также в AppGallery от Huawei.

https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html

https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

соцсети, общество, новости компаний - экономика, huawei technologies, медиа