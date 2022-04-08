https://ria.ru/20220408/prestupniki-1782564165.html

Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину

Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину - РИА Новости, 08.04.2022

Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину

Россия сможет передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину, соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:41

2022-04-08T16:41

2022-04-08T16:41

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

снг

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия сможет передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину, соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он пояснил, что речь об иностранцах, которым российский суд назначил наказания, не связанные с лишением свободы, или приговорил к условному сроку.Необходимость изменений связана с подписанием Россией Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Плановая ратификация Конвенции намечена на второй квартал нынешнего года."При этом важно, что в передаче может быть отказано при отсутствии гарантий, что человек после передачи продолжит отбывать наказание. Например, если преступление, за которое он осужден у нас, не считается таковым в иностранном государстве. Или если местные нормы не предусматривают контроля за условно осужденным. В таком случае осужденный останется в России до того момента, пока не отбудет наказание", – сказал глава правления АЮР.Это может коснуться тысяч гостей из СНГ. Как рассказал Груздев со ссылкой на статистику ФСИН, на 2020 год в России насчитывалось 3,8 тысяч осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией для общества, которые являлись гражданами государств-подписантов Конвенции.Предлагаемые изменения УПК должны вступить в силу после ратификации и, соответственно, вступления в силу Конвенции.

https://ria.ru/20220408/otpechatki-1782467800.html

https://ria.ru/20210907/pokhititel-1749063793.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), снг