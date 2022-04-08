https://ria.ru/20220408/prestupniki-1782564165.html
Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину
Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину - РИА Новости, 08.04.2022
Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину
Россия сможет передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину, соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:41
2022-04-08T16:41
2022-04-08T16:41
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
снг
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия сможет передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину, соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он пояснил, что речь об иностранцах, которым российский суд назначил наказания, не связанные с лишением свободы, или приговорил к условному сроку.Необходимость изменений связана с подписанием Россией Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Плановая ратификация Конвенции намечена на второй квартал нынешнего года."При этом важно, что в передаче может быть отказано при отсутствии гарантий, что человек после передачи продолжит отбывать наказание. Например, если преступление, за которое он осужден у нас, не считается таковым в иностранном государстве. Или если местные нормы не предусматривают контроля за условно осужденным. В таком случае осужденный останется в России до того момента, пока не отбудет наказание", – сказал глава правления АЮР.Это может коснуться тысяч гостей из СНГ. Как рассказал Груздев со ссылкой на статистику ФСИН, на 2020 год в России насчитывалось 3,8 тысяч осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией для общества, которые являлись гражданами государств-подписантов Конвенции.Предлагаемые изменения УПК должны вступить в силу после ратификации и, соответственно, вступления в силу Конвенции.
https://ria.ru/20220408/otpechatki-1782467800.html
https://ria.ru/20210907/pokhititel-1749063793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), снг
Россия начнет выдавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ на родину
Россия начнет передавать осужденных за нетяжкие преступления из СНГ в их родные страны
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия сможет передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину, соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он пояснил, что речь об иностранцах, которым российский суд назначил наказания, не связанные с лишением свободы, или приговорил к условному сроку.
Необходимость изменений связана с подписанием Россией
Конвенции государств СНГ
о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Плановая ратификация Конвенции намечена на второй квартал нынешнего года.
"При этом важно, что в передаче может быть отказано при отсутствии гарантий, что человек после передачи продолжит отбывать наказание. Например, если преступление, за которое он осужден у нас, не считается таковым в иностранном государстве. Или если местные нормы не предусматривают контроля за условно осужденным. В таком случае осужденный останется в России до того момента, пока не отбудет наказание", – сказал глава правления АЮР.
Это может коснуться тысяч гостей из СНГ. Как рассказал Груздев со ссылкой на статистику ФСИН
, на 2020 год в России насчитывалось 3,8 тысяч осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией для общества, которые являлись гражданами государств-подписантов Конвенции.
Предлагаемые изменения УПК должны вступить в силу после ратификации и, соответственно, вступления в силу Конвенции.