https://ria.ru/20220408/preparaty-1782579064.html
Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции
Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции - РИА Новости, 08.04.2022
Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции
Минздрав России предлагает разрешить при ряде заболеваний использовать лекарства вне инструкции по их применению, это поможет лучше организовать лечебный... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:43
здоровье - общество
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав России предлагает разрешить при ряде заболеваний использовать лекарства вне инструкции по их применению, это поможет лучше организовать лечебный процесс, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России."Минздрав России разработал проект постановления правительства Российской Федерации, утверждающий перечень заболеваний, при которых допускается применение лекарственного препарата вне инструкции по его применению (off-label). Проект постановления разрешит применение лекарственных препаратов off-label у детей, в том числе с онкологическими заболеваниями",- говорится в сообщении.Оff-label могут быть, например, такие назначения, как использование лекарственного препарата в возрасте, не указанном в инструкции по применению или применение препарата в дозировках, отличных от тех, что указаны в инструкции, пояснили в пресс-службе.Практика применения препаратов off-label в медицине связана с тем, что альтернативная терапия может быть недоступна или отсутствовать, кроме того, это может быть обусловлено нежеланием фармацевтических производителей проводить пострегистрационные клинические исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях, уточнили в Минздраве."В связи с этим организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно. Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать достигает 60-70%",- подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции
Минздрав предложил разрешить при ряде заболеваний использовать препараты вне инструкции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав России предлагает разрешить при ряде заболеваний использовать лекарства вне инструкции по их применению, это поможет лучше организовать лечебный процесс, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минздрав России
разработал проект постановления правительства Российской Федерации, утверждающий перечень заболеваний, при которых допускается применение лекарственного препарата вне инструкции по его применению (off-label). Проект постановления разрешит применение лекарственных препаратов off-label у детей, в том числе с онкологическими заболеваниями",- говорится в сообщении.
Оff-label могут быть, например, такие назначения, как использование лекарственного препарата в возрасте, не указанном в инструкции по применению или применение препарата в дозировках, отличных от тех, что указаны в инструкции, пояснили в пресс-службе.
Практика применения препаратов off-label в медицине связана с тем, что альтернативная терапия может быть недоступна или отсутствовать, кроме того, это может быть обусловлено нежеланием фармацевтических производителей проводить пострегистрационные клинические исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях, уточнили в Минздраве.
"В связи с этим организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно. Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать достигает 60-70%",- подчеркнули в пресс-службе.