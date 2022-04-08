https://ria.ru/20220408/preparaty-1782579064.html

Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции

Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции - РИА Новости, 08.04.2022

Минздрав предложил разрешить использовать препараты вне инструкции

Минздрав России предлагает разрешить при ряде заболеваний использовать лекарства вне инструкции по их применению, это поможет лучше организовать лечебный... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:43

здоровье - общество

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав России предлагает разрешить при ряде заболеваний использовать лекарства вне инструкции по их применению, это поможет лучше организовать лечебный процесс, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России."Минздрав России разработал проект постановления правительства Российской Федерации, утверждающий перечень заболеваний, при которых допускается применение лекарственного препарата вне инструкции по его применению (off-label). Проект постановления разрешит применение лекарственных препаратов off-label у детей, в том числе с онкологическими заболеваниями",- говорится в сообщении.Оff-label могут быть, например, такие назначения, как использование лекарственного препарата в возрасте, не указанном в инструкции по применению или применение препарата в дозировках, отличных от тех, что указаны в инструкции, пояснили в пресс-службе.Практика применения препаратов off-label в медицине связана с тем, что альтернативная терапия может быть недоступна или отсутствовать, кроме того, это может быть обусловлено нежеланием фармацевтических производителей проводить пострегистрационные клинические исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях, уточнили в Минздраве."В связи с этим организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно. Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать достигает 60-70%",- подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html

https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)