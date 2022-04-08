При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей
В Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме
Сотрудник пожарной службы
НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1968 года рождения по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. Вечером в четверг в доме произошел пожар. По предварительным данным, глава семьи в момент пожара был пьян, он не пострадал, а мать детей была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который и оповестил пожарных о возгорании.
"После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) была госпитализирована с ожогами в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в СУСК.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике пожарной безопасности.
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