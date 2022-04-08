https://ria.ru/20220408/pozhar-1782422361.html

При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей

При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей - РИА Новости, 08.04.2022

При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей

Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T05:37

2022-04-08T05:37

2022-04-08T05:37

происшествия

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян, сообщает в пятницу СУСК по региону.По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. Вечером в четверг в доме произошел пожар. По предварительным данным, глава семьи в момент пожара был пьян, он не пострадал, а мать детей была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который и оповестил пожарных о возгорании."После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) была госпитализирована с ожогами в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в СУСК.На место происшествия выезжал и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и криминалисты следственного управления. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220403/pozhar-1781526324.html

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)