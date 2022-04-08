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При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей - РИА Новости, 08.04.2022
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При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей
При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей - РИА Новости, 08.04.2022
При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей
Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T05:37
2022-04-08T05:37
происшествия
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян, сообщает в пятницу СУСК по региону.По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. Вечером в четверг в доме произошел пожар. По предварительным данным, глава семьи в момент пожара был пьян, он не пострадал, а мать детей была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который и оповестил пожарных о возгорании."После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) была госпитализирована с ожогами в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в СУСК.На место происшествия выезжал и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и криминалисты следственного управления. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике пожарной безопасности.
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происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
05:37 08.04.2022
 
При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое детей

В Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы
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НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал при пожаре в частном жилом доме в поселке Низовка Новосибирской области, глава семьи в момент пожара был пьян, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1968 года рождения по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. Вечером в четверг в доме произошел пожар. По предварительным данным, глава семьи в момент пожара был пьян, он не пострадал, а мать детей была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который и оповестил пожарных о возгорании.
"После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) была госпитализирована с ожогами в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в СУСК.
На место происшествия выезжал и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и криминалисты следственного управления. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике пожарной безопасности.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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