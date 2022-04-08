https://ria.ru/20220408/postavki-1782487613.html

Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России

Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России - РИА Новости, 08.04.2022

Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России

Иран заинтересован в росте поставок продукции из России, а российские экспортеры готовы выходить на рынок этой страны, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:43

2022-04-08T12:43

2022-04-08T12:43

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

иран

экономика

технологии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран заинтересован в росте поставок продукции из России, а российские экспортеры готовы выходить на рынок этой страны, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Она добавила, что "при этом некорректно говорить только о возможностях в контексте работы с Ираном, есть и ограничивающие факторы, которые компаниям обязательно необходимо учитывать при принятии решения об экспорте".В ходе вебинара спикеры рассказали экспортерам о том, какие стереотипы могут помешать российским компаниям вести бизнес в этой стране.Так, участники узнали, что самый "вредный" стереотип об Иране - "что это отсталая страна, где можно легко и просто зарабатывать деньги". "Торговля у иранцев в крови, у них тысячелетний опыт ведения бизнеса, и нужно работать с ними профессионально и уважая традиции", - отметили специалисты на встрече.Вторая ошибка, которую может совершить предприниматель в Иране - это попытаться решить какие-то деловые вопросы быстро. У иранцев есть поговорка: "спешка - удел дьявола". Очень часто отечественные бизнесмены в состоянии цейтнота начинают давить на иранских партнеров, но это никогда не работает в пользу российской стороны. Нужно заранее готовиться и закладывать больше времени на знакомство, переговоры и проверку партнеров.Еще один стереотип - что нужно искать "большого начальника" и именно с ним договариваться и решать проблемы. Это неверный путь, поскольку именно в бизнес-среде 99% успеха - это работа в "горизонтальном" формате. Нужно всегда исходить из того, что у иранцев большое количество связей, чтобы самим продвигать привлекательную для них продукцию.Последний стереотип - о том, что в Иране дискриминируют женщин, однако это ошибка: женщины в Иране пользуются почетом, уважением, занимаются бизнесом и наукой.Вебинар по экспорту в Иран стал первым масштабным мероприятием в серии антикризисных вебинаров, посвященных экспорту в условиях внешних ограничений. Школа экспорта по просьбам компаний запустила целый цикл антикризисных вебинаров, на которых будут рассказывать о возможностях и сложностях экспорта в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.

https://ria.ru/20220329/produktsiya-1780633590.html

https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html

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иран

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, иран, экономика, технологии