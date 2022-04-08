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Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России - РИА Новости, 08.04.2022
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Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России
Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России - РИА Новости, 08.04.2022
Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России
Иран заинтересован в росте поставок продукции из России, а российские экспортеры готовы выходить на рынок этой страны, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:43
2022-04-08T12:43
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
иран
экономика
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран заинтересован в росте поставок продукции из России, а российские экспортеры готовы выходить на рынок этой страны, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Она добавила, что "при этом некорректно говорить только о возможностях в контексте работы с Ираном, есть и ограничивающие факторы, которые компаниям обязательно необходимо учитывать при принятии решения об экспорте".В ходе вебинара спикеры рассказали экспортерам о том, какие стереотипы могут помешать российским компаниям вести бизнес в этой стране.Так, участники узнали, что самый "вредный" стереотип об Иране - "что это отсталая страна, где можно легко и просто зарабатывать деньги". "Торговля у иранцев в крови, у них тысячелетний опыт ведения бизнеса, и нужно работать с ними профессионально и уважая традиции", - отметили специалисты на встрече.Вторая ошибка, которую может совершить предприниматель в Иране - это попытаться решить какие-то деловые вопросы быстро. У иранцев есть поговорка: "спешка - удел дьявола". Очень часто отечественные бизнесмены в состоянии цейтнота начинают давить на иранских партнеров, но это никогда не работает в пользу российской стороны. Нужно заранее готовиться и закладывать больше времени на знакомство, переговоры и проверку партнеров.Еще один стереотип - что нужно искать "большого начальника" и именно с ним договариваться и решать проблемы. Это неверный путь, поскольку именно в бизнес-среде 99% успеха - это работа в "горизонтальном" формате. Нужно всегда исходить из того, что у иранцев большое количество связей, чтобы самим продвигать привлекательную для них продукцию.Последний стереотип - о том, что в Иране дискриминируют женщин, однако это ошибка: женщины в Иране пользуются почетом, уважением, занимаются бизнесом и наукой.Вебинар по экспорту в Иран стал первым масштабным мероприятием в серии антикризисных вебинаров, посвященных экспорту в условиях внешних ограничений. Школа экспорта по просьбам компаний запустила целый цикл антикризисных вебинаров, на которых будут рассказывать о возможностях и сложностях экспорта в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, иран, экономика, технологии
12:43 08.04.2022
 

Иран заинтересован в росте поставок продукции АПК и электроники из России

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран заинтересован в росте поставок продукции из России, а российские экспортеры готовы выходить на рынок этой страны, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"У российских компаний очень хорошие перспективы на рынке Ирана. Есть запрос и на агропродукцию, и на телефоны, и на коммуникационную аппаратуру, и на медоборудование, и на электротехнику, и на промоборудование, и на запчасти для различной техники, и на поставку грузовых вагонов, автотранспорта, сельхозтехники", - сообщила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети группы РЭЦ Ксения Тагирова в ходе вебинара Школы экспорта, посвященного экспорту в Иран.
Она добавила, что "при этом некорректно говорить только о возможностях в контексте работы с Ираном, есть и ограничивающие факторы, которые компаниям обязательно необходимо учитывать при принятии решения об экспорте".
В ходе вебинара спикеры рассказали экспортерам о том, какие стереотипы могут помешать российским компаниям вести бизнес в этой стране.
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Так, участники узнали, что самый "вредный" стереотип об Иране - "что это отсталая страна, где можно легко и просто зарабатывать деньги". "Торговля у иранцев в крови, у них тысячелетний опыт ведения бизнеса, и нужно работать с ними профессионально и уважая традиции", - отметили специалисты на встрече.
Вторая ошибка, которую может совершить предприниматель в Иране - это попытаться решить какие-то деловые вопросы быстро. У иранцев есть поговорка: "спешка - удел дьявола". Очень часто отечественные бизнесмены в состоянии цейтнота начинают давить на иранских партнеров, но это никогда не работает в пользу российской стороны. Нужно заранее готовиться и закладывать больше времени на знакомство, переговоры и проверку партнеров.
Еще один стереотип - что нужно искать "большого начальника" и именно с ним договариваться и решать проблемы. Это неверный путь, поскольку именно в бизнес-среде 99% успеха - это работа в "горизонтальном" формате. Нужно всегда исходить из того, что у иранцев большое количество связей, чтобы самим продвигать привлекательную для них продукцию.
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Последний стереотип - о том, что в Иране дискриминируют женщин, однако это ошибка: женщины в Иране пользуются почетом, уважением, занимаются бизнесом и наукой.
Вебинар по экспорту в Иран стал первым масштабным мероприятием в серии антикризисных вебинаров, посвященных экспорту в условиях внешних ограничений. Школа экспорта по просьбам компаний запустила целый цикл антикризисных вебинаров, на которых будут рассказывать о возможностях и сложностях экспорта в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияИранЭкономикаТехнологии
 
 
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