23:50 08.04.2022 (обновлено: 04:38 09.04.2022)
Пентагон заявил о желании США увидеть "поражение России на Украине"
Представитель Пентагона Кирби заявил о желании США увидеть "поражение России на Украине"
© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США надеются, что Россия потерпит поражение в своей специальной военной операции на Украине, заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
"Мы хотим увидеть, как господин (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность", — сказал Кирби.
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Он отказался напрямую ответить на уточняющий вопрос, означает ли это, что США готовы поддержать наступательные операции украинских войск в российском Крыму, а также на территории республик Донбасса.
"Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета", — пообещал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.