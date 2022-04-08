https://ria.ru/20220408/polsha-1782532145.html

Посла Польши вызвали в МИД

Посла Польши вызвали в МИД - РИА Новости, 08.04.2022

Посла Польши вызвали в МИД

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ после заявления польской стороны о необходимости 45 российским дипломатам покинуть страну, передает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:06

2022-04-08T15:06

2022-04-08T15:06

в мире

россия

мид польши

польша

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ после заявления польской стороны о необходимости 45 российским дипломатам покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат прибыл в сопровождении охраны и нескольких сотрудников миссии.МИД Польши 23 марта потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Посол России в Варшаве Сергей Андреев уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них – пять дней.Ранее российская сторона заявляла, что на подобные действия, Россия даст соответствующий ответ.

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

россия

польша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мид польши, польша, сергей андреев (дипломат)