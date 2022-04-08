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Посла Польши вызвали в МИД - РИА Новости, 08.04.2022
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Посла Польши вызвали в МИД
Посла Польши вызвали в МИД - РИА Новости, 08.04.2022
Посла Польши вызвали в МИД
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ после заявления польской стороны о необходимости 45 российским дипломатам покинуть страну, передает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:06
2022-04-08T15:06
в мире
россия
мид польши
польша
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ после заявления польской стороны о необходимости 45 российским дипломатам покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат прибыл в сопровождении охраны и нескольких сотрудников миссии.МИД Польши 23 марта потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Посол России в Варшаве Сергей Андреев уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них – пять дней.Ранее российская сторона заявляла, что на подобные действия, Россия даст соответствующий ответ.
https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html
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в мире, россия, мид польши, польша, сергей андреев (дипломат)
15:06 08.04.2022
 
Посла Польши вызвали в МИД

Посла Польши Краевского вызвали в МИД после заявления Варшавы о высылке 45 дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ после заявления польской стороны о необходимости 45 российским дипломатам покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат прибыл в сопровождении охраны и нескольких сотрудников миссии.
МИД Польши 23 марта потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Посол России в Варшаве Сергей Андреев уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них – пять дней.
Ранее российская сторона заявляла, что на подобные действия, Россия даст соответствующий ответ.
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