https://ria.ru/20220408/polsha-1782471830.html
Посла Польши в Москве вызвали в МИД
Посла Польши в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 08.04.2022
Посла Польши в Москве вызвали в МИД
Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в Москве вызван в МИД России. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:53
2022-04-08T11:53
2022-04-08T14:43
польша
в мире
россия
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ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в Москве вызван в МИД России."Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России", — цитирует Ясину агентство РАР. Более подробную информацию по этому вопросу он пообещал сообщить позже.Польша 23 марта заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782034030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, в мире, россия
11:53 08.04.2022 (обновлено: 14:43 08.04.2022)
Посла Польши в Москве вызвали в МИД
Посла Польши в Москве Краевского вызвали в МИД
ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в Москве вызван в МИД России.
"Посол Польши
в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России", — цитирует Ясину агентство РАР. Более подробную информацию по этому вопросу он пообещал сообщить позже.
Польша 23 марта заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.