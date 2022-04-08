https://ria.ru/20220408/polsha-1782471830.html

Посла Польши в Москве вызвали в МИД

Посла Польши в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 08.04.2022

Посла Польши в Москве вызвали в МИД

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в Москве вызван в МИД России. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:53

2022-04-08T11:53

2022-04-08T14:43

польша

в мире

россия

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ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в Москве вызван в МИД России."Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России", — цитирует Ясину агентство РАР. Более подробную информацию по этому вопросу он пообещал сообщить позже.Польша 23 марта заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782034030.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, россия