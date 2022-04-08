https://ria.ru/20220408/podmoskove-1782544143.html

Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов

Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов - РИА Новости, 08.04.2022

Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов

Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона отдыхающих, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:15

2022-04-08T17:15

2022-04-08T17:15

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

патриот

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туристы

катки

курорт

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона отдыхающих, сообщили в региональном комитете туризма."Завершен проект "Зима в Подмосковье". За время его работы было проведено около 500 мероприятий, работало свыше 300 катков, было открыто 18 горнолыжных курортов, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс", — уточнили в релизе.Самым популярным стал парк "Патриот" в Одинцовском округе. Также туристы часто ездили в Дмитровский округ и Истру."Только за период новогодних каникул Московскую область посетили почти два миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году", — добавили в комитете. Там отметили, что в целом за весь сезон 2021 года в Подмосковье побывало меньше отдыхающих — примерно 3,5 миллиона.

https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), патриот, туризм, туристы, катки, курорт, парк "патриот", отдых