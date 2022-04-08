https://ria.ru/20220408/podmoskove-1782544143.html
Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов
Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов - РИА Новости, 08.04.2022
Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов
Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона отдыхающих, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:15
2022-04-08T17:15
2022-04-08T17:15
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
патриот
туризм
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курорт
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона отдыхающих, сообщили в региональном комитете туризма."Завершен проект "Зима в Подмосковье". За время его работы было проведено около 500 мероприятий, работало свыше 300 катков, было открыто 18 горнолыжных курортов, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс", — уточнили в релизе.Самым популярным стал парк "Патриот" в Одинцовском округе. Также туристы часто ездили в Дмитровский округ и Истру."Только за период новогодних каникул Московскую область посетили почти два миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году", — добавили в комитете. Там отметили, что в целом за весь сезон 2021 года в Подмосковье побывало меньше отдыхающих — примерно 3,5 миллиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, московская область (подмосковье), патриот, туризм, туристы, катки, курорт, парк "патриот", отдых
Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона туристов
Более 4,5 миллиона туристов побывали в Подмосковье этой зимой
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Московскую область этой зимой посетили более 4,5 миллиона отдыхающих, сообщили в региональном комитете туризма.
"Завершен проект "Зима в Подмосковье". За время его работы было проведено около 500 мероприятий, работало свыше 300 катков, было открыто 18 горнолыжных курортов, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс", — уточнили в релизе.
Самым популярным стал парк "Патриот" в Одинцовском округе. Также туристы часто ездили в Дмитровский округ и Истру.
"Только за период новогодних каникул Московскую область посетили почти два миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году", — добавили в комитете. Там отметили, что в целом за весь сезон 2021 года в Подмосковье побывало меньше отдыхающих — примерно 3,5 миллиона.