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Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot - РИА Новости, 08.04.2022
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Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot - РИА Новости, 08.04.2022
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:29
2022-04-08T19:39
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
словакия
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он отметил, что прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается "в ближайшие дни"."Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО", - добавил он.
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пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, словакия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
19:29 08.04.2022 (обновлено: 19:39 08.04.2022)
 
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot

Шеф Пентагона Остин подтвердил, что США отправят в Словакию комплекс Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"По моему указанию и по приглашению Словакии европейское командование США передислоцирует один ракетный комплекс Patriot, управляемый американскими военными, в Словакию", - говорится в распространенном заявлении Остина.
Он отметил, что прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается "в ближайшие дни".
"Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО", - добавил он.
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ПВОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )В миреСловакияСШАМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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