https://ria.ru/20220408/patriot-1782601891.html
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot - РИА Новости, 08.04.2022
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:29
2022-04-08T19:29
2022-04-08T19:39
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
словакия
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он отметил, что прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается "в ближайшие дни"."Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО", - добавил он.
https://ria.ru/20220408/vooruzhenie-1782598376.html
словакия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, словакия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
19:29 08.04.2022 (обновлено: 19:39 08.04.2022)
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
Шеф Пентагона Остин подтвердил, что США отправят в Словакию комплекс Patriot