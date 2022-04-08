https://ria.ru/20220408/patriot-1782601891.html

Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot

Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot - РИА Новости, 08.04.2022

Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot

США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:29

2022-04-08T19:29

2022-04-08T19:39

пво

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

в мире

словакия

сша

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США отправят в Словакию комплекс Patriot, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он отметил, что прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается "в ближайшие дни"."Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО", - добавил он.

https://ria.ru/20220408/vooruzhenie-1782598376.html

словакия

сша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, словакия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин