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Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.04.2022
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:17
2022-04-08T18:17
2022-04-08T18:17
партизанск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города.В пятницу в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала. На кадрах видно, что на постаменте разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг."В канун праздника Великой Победы местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно. Горько от того, что нашлись такие молодчики-разрушители, для которых нет ничего святого. Обидно за наших ветеранов, которые за эту победу проливали кровь", - говорится в сообщении.В муниципалитете уточняют, что неизвестных разыскивает полиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партизанск, приморский край, происшествия
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в приморском Партизанске