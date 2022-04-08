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Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.04.2022
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Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.04.2022
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:17
2022-04-08T18:17
партизанск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города.В пятницу в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала. На кадрах видно, что на постаменте разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг."В канун праздника Великой Победы местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно. Горько от того, что нашлись такие молодчики-разрушители, для которых нет ничего святого. Обидно за наших ветеранов, которые за эту победу проливали кровь", - говорится в сообщении.В муниципалитете уточняют, что неизвестных разыскивает полиция.
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партизанск
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партизанск, приморский край, происшествия
18:17 08.04.2022
 
Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в приморском Партизанске

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города.
В пятницу в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала. На кадрах видно, что на постаменте разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг.
"В канун праздника Великой Победы местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно. Горько от того, что нашлись такие молодчики-разрушители, для которых нет ничего святого. Обидно за наших ветеранов, которые за эту победу проливали кровь", - говорится в сообщении.
В муниципалитете уточняют, что неизвестных разыскивает полиция.
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
 
ПартизанскПриморский крайПроисшествия
 
 
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