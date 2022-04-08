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Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.04.2022

Вандалы в Приморье разбили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:17

2022-04-08T18:17

2022-04-08T18:17

партизанск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Вандалы разбили мемориал жителям приморского Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация города.В пятницу в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала. На кадрах видно, что на постаменте разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг."В канун праздника Великой Победы местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно. Горько от того, что нашлись такие молодчики-разрушители, для которых нет ничего святого. Обидно за наших ветеранов, которые за эту победу проливали кровь", - говорится в сообщении.В муниципалитете уточняют, что неизвестных разыскивает полиция.

https://ria.ru/20220408/oskvernenie-1782576763.html

партизанск

приморский край

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

партизанск, приморский край, происшествия