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Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики - РИА Новости, 08.04.2022
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Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики
Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики - РИА Новости, 08.04.2022
Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики
В преддверии Дня космонавтики в Москве промыли памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:40
2022-04-08T12:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В преддверии Дня космонавтики в Москве промыли памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что работы провела бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства, задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.Высота монумента – 42,5 метра. Общий вес – вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" – 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
12:40 08.04.2022
 

Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В преддверии Дня космонавтики в Москве промыли памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что работы провела бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства, задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.
Высота монумента – 42,5 метра. Общий вес – вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" – 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков.
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