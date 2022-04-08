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Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики
Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики - РИА Новости, 08.04.2022
Памятник Юрию Гагарину в Москве промыли в преддверии Дня космонавтики
В преддверии Дня космонавтики в Москве промыли памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:40
2022-04-08T12:40
2022-04-08T12:40
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В преддверии Дня космонавтики в Москве промыли памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что работы провела бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства, задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.Высота монумента – 42,5 метра. Общий вес – вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" – 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков.
https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва