https://ria.ru/20220408/otkhody-1782418977.html
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе - РИА Новости, 08.04.2022
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:24
2022-04-08T03:24
2022-04-08T03:24
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в одном мусоровозе, поскольку это не выгодно работникам отрасли, сообщила РИА Новости пресс-служба РЭО.По его словам, профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой "сухих" отходов, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка.Дело в том, что "сухие" отходы (бумага, пластик, стекло, металл) подлежат повторному использованию, а "мокрые", преимущественно органические, утилизируются. Смешение отходов невыгодно для работников отрасли, подчеркивается в сообщении РЭО.
https://ria.ru/20211203/ekologiya-1762022645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
Гендиректор РЭО Буцаев назвал мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в одном мусоровозе, поскольку это не выгодно работникам отрасли, сообщила РИА Новости пресс-служба РЭО.
"Хочу развеять миф про вывоз отходов в одном мусоровозе. На раннем этапе такие ситуации были, но в настоящий момент ни экономических, ни технических предпосылок нет", - приводятся в сообщении слова Буцаева.
По его словам, профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой "сухих" отходов, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка.
Дело в том, что "сухие" отходы (бумага, пластик, стекло, металл) подлежат повторному использованию, а "мокрые", преимущественно органические, утилизируются. Смешение отходов невыгодно для работников отрасли, подчеркивается в сообщении РЭО.