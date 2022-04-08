Рейтинг@Mail.ru
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/otkhody-1782418977.html
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе - РИА Новости, 08.04.2022
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:24
2022-04-08T03:24
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756473782_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_1dec3a6920a2d9d8da38f520be51b394.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в одном мусоровозе, поскольку это не выгодно работникам отрасли, сообщила РИА Новости пресс-служба РЭО.По его словам, профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой "сухих" отходов, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка.Дело в том, что "сухие" отходы (бумага, пластик, стекло, металл) подлежат повторному использованию, а "мокрые", преимущественно органические, утилизируются. Смешение отходов невыгодно для работников отрасли, подчеркивается в сообщении РЭО.
https://ria.ru/20211203/ekologiya-1762022645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756473782_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_ced347363f9600671d1149617a229761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия
03:24 08.04.2022
 
В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе

Гендиректор РЭО Буцаев назвал мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Вывоз мусора в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в одном мусоровозе, поскольку это не выгодно работникам отрасли, сообщила РИА Новости пресс-служба РЭО.
"Хочу развеять миф про вывоз отходов в одном мусоровозе. На раннем этапе такие ситуации были, но в настоящий момент ни экономических, ни технических предпосылок нет", - приводятся в сообщении слова Буцаева.
По его словам, профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой "сухих" отходов, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка.
Дело в том, что "сухие" отходы (бумага, пластик, стекло, металл) подлежат повторному использованию, а "мокрые", преимущественно органические, утилизируются. Смешение отходов невыгодно для работников отрасли, подчеркивается в сообщении РЭО.
Овощи и зелень - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 14:47
РЭО рекомендовал отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов
 
ЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала