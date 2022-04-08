https://ria.ru/20220408/otkhody-1782418977.html

В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе

В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе - РИА Новости, 08.04.2022

В РЭО назвали мифом истории о смешении отходов в одном мусоровозе

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:24

2022-04-08T03:24

2022-04-08T03:24

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал мифом утверждения о вывозе перерабатываемых и неперерабатываемых отходов в одном мусоровозе, поскольку это не выгодно работникам отрасли, сообщила РИА Новости пресс-служба РЭО.По его словам, профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой "сухих" отходов, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка.Дело в том, что "сухие" отходы (бумага, пластик, стекло, металл) подлежат повторному использованию, а "мокрые", преимущественно органические, утилизируются. Смешение отходов невыгодно для работников отрасли, подчеркивается в сообщении РЭО.

https://ria.ru/20211203/ekologiya-1762022645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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