https://ria.ru/20220408/oskvernenie-1782576763.html

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 08.04.2022

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:36

2022-04-08T17:36

2022-04-08T17:36

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

литва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков... Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому лицу с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что памятник на месте захоронения советских солдат Великой Отечественной войны залили зеленой краской и жидкостью темного цвета.

https://ria.ru/20191121/1561292793.html

литва

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, литва, происшествия