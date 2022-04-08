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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 08.04.2022
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:36
2022-04-08T17:36
2022-04-08T17:36
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
литва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков... Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому лицу с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что памятник на месте захоронения советских солдат Великой Отечественной войны залили зеленой краской и жидкостью темного цвета.
https://ria.ru/20191121/1561292793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, литва, происшествия
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Литве