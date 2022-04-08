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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 08.04.2022
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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 08.04.2022
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:36
2022-04-08T17:36
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
литва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков... Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому лицу с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что памятник на месте захоронения советских солдат Великой Отечественной войны залили зеленой краской и жидкостью темного цвета.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, литва, происшествия
17:36 08.04.2022
 
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Литве

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Литве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета... поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков... Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому лицу с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник на месте захоронения советских солдат Великой Отечественной войны залили зеленой краской и жидкостью темного цвета.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 11:00
Андрей Климов: осквернение истории России обернется потерями для Прибалтики
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЛитваПроисшествия
 
 
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