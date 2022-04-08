https://ria.ru/20220408/opros-1782562349.html

Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война

Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война - РИА Новости, 08.04.2022

Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война

Большинство россиян убеждены, что против России ведется информационная война, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:38

2022-04-08T16:38

2022-04-08T18:08

общество

россия

украина

вциом

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Большинство россиян убеждены, что против России ведется информационная война, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Такую точку зрения поддержали 90% респондентов. Также отмечается, что 61% участников опроса видели материалы, демонстрирующие действия России в негативном свете, более трети — 41% — считают их лживыми, указывается в результатах исследования. При этом оставшиеся 39% отметили, что не видели подобные публикации и поэтому не отвечали на вопрос об их возможной фальсификации.Помимо этого, 62% россиян чаще слышат положительные суждения о военной операции на Украине от окружающих людей, а в СМИ, интернете и социальных сетях их видели 57% опрошенных. Также 74% респондентов скорее поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине, против высказались 17% опрошенных."О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", — отметили во ВЦИОМ.В исследовании участвовали 1600 человек старше 18 лет по всей России. Оно проводилось 31 марта, 3, 5 и 6 апреля через телефонные интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, украина, вциом, ситуация в днр и лнр