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Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война - РИА Новости, 08.04.2022
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Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война
Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война - РИА Новости, 08.04.2022
Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война
Большинство россиян убеждены, что против России ведется информационная война, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:38
2022-04-08T18:08
общество
россия
украина
вциом
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Большинство россиян убеждены, что против России ведется информационная война, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Такую точку зрения поддержали 90% респондентов. Также отмечается, что 61% участников опроса видели материалы, демонстрирующие действия России в негативном свете, более трети — 41% — считают их лживыми, указывается в результатах исследования. При этом оставшиеся 39% отметили, что не видели подобные публикации и поэтому не отвечали на вопрос об их возможной фальсификации.Помимо этого, 62% россиян чаще слышат положительные суждения о военной операции на Украине от окружающих людей, а в СМИ, интернете и социальных сетях их видели 57% опрошенных. Также 74% респондентов скорее поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине, против высказались 17% опрошенных."О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", — отметили во ВЦИОМ.В исследовании участвовали 1600 человек старше 18 лет по всей России. Оно проводилось 31 марта, 3, 5 и 6 апреля через телефонные интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия
украина
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Ольга Филиппова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
общество, россия, украина, вциом, ситуация в днр и лнр
16:38 08.04.2022 (обновлено: 18:08 08.04.2022)
 
Опрос: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война

Данные опроса ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против страны ведется информационная война

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
Люди во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Большинство россиян убеждены, что против России ведется информационная война, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Такую точку зрения поддержали 90% респондентов. Также отмечается, что 61% участников опроса видели материалы, демонстрирующие действия России в негативном свете, более трети — 41% — считают их лживыми, указывается в результатах исследования. При этом оставшиеся 39% отметили, что не видели подобные публикации и поэтому не отвечали на вопрос об их возможной фальсификации.
Помимо этого, 62% россиян чаще слышат положительные суждения о военной операции на Украине от окружающих людей, а в СМИ, интернете и социальных сетях их видели 57% опрошенных.
Также 74% респондентов скорее поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине, против высказались 17% опрошенных.
"О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", — отметили во ВЦИОМ.
В исследовании участвовали 1600 человек старше 18 лет по всей России. Оно проводилось 31 марта, 3, 5 и 6 апреля через телефонные интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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