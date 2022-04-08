17:28 08.04.2022 (обновлено: 17:31 08.04.2022)
Медведев назвал все ограничения в обход ООН репрессалиями
Зампред Совбеза Медведев: все ограничения против России в обход ООН — это репрессалии
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все ограничения против России, принятые почти тысячу раз за последнее время, - прямое нарушение прав РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Следовательно, всё, что сделано почти тысячу раз за последнее время в отношении России, – это прямое нарушение прав Российской Федерации как суверенного государства со стороны отдельных стран или их союзов. Таким образом, Россия сейчас под незаконными санкциями ряда стран", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все ограничения, принятые в обход ООН, являются репрессалиями, которые не носят международно признанного характера.
"Санкции – меры принуждения, принимаемые Советом Безопасности ООН на основании ст. 41 Устава ООН в отношении государства-правонарушителя. Специально подчеркну: никак иначе их принять нельзя. Всё остальное – репрессалии, которые не носят международно признанного характера, не являются санкциями в смысле международного права", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.