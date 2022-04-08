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ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/obstrely-1782426012.html
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 08.04.2022
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки совершили четыре обстрела в направлении населенных пунктов Калиново и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:12
2022-04-08T07:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки совершили четыре обстрела в направлении населенных пунктов Калиново и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, в результате обстрелов повреждены шесть домов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ranenye-1782408524.html
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в мире, россия, украина, донбасс
07:12 08.04.2022
 
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки совершили четыре обстрела в направлении населенных пунктов Калиново и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по н.п. Донецкий, н.п. Калиново с применением артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра (27 снарядов) и минометов калибра 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Согласно сообщению, в результате обстрелов повреждены шесть домов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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