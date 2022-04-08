15:24 08.04.2022 (обновлено: 16:59 08.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле поселка Гольмовский украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок городского типа Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.