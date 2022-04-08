https://ria.ru/20220408/neonatsizm-1782597281.html

США годами взращивали неонацизм на Украине, считает эксперт

США годами взращивали неонацизм на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2022

США годами взращивали неонацизм на Украине, считает эксперт

США годами идеологически взращивали украинский неонацизм, вооружали его и продолжают поддерживать сегодня, считает российский историк, военный эксперт Олег... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:09

2022-04-08T19:09

2022-04-08T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

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БАКУ, 8 апр – РИА Новости. США годами идеологически взращивали украинский неонацизм, вооружали его и продолжают поддерживать сегодня, считает российский историк, военный эксперт Олег Кузнецов.Поясняя свою мысль, собеседник агентства обратил внимание на два важных идеологических момента, которые, по его мнению, постоянно упускает из поля своего зрения российская пропаганда."Первый: когда Украина обрела свою национальную независимость в 1991 году, ее главным национальным героем был провозглашен князь Дмитрий Вишневецкий — весьма противоречивая историческая фигура, которая, тем не менее, очень четко отражала место Украины на политической карте мира — между европейской Польшей и евразийскими Россией и Турцией. Но в 2008 году, когда на 20-м саммите НАТО в Бухаресте Украину поманили потенциальным членством в Североатлантическом альянсе, на смену князю в ипостаси главного национального героя пришел Степан Бандера — идеолог радикального украинского национализма, противопоставлявший свою страну и свой народ всему окружающему миру. И уже тогда стало понятно, что Украина начинает дрейфовать в сторону нацизма", - отметил российский историк.Второй идеологический момент, продолжил Кузнецов, заключается в том, что в 2012 году с подачи России Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о противодействии героизации нацизма, неонацизму и связанными с ними современными формами экстремизма, которая вплоть до 2022 года возобновлялась ежегодно, причем против нее постоянно голосовали только две страны — США и Украина, то есть по одному этому факту уже было понятно, с чьего благословения и где именно неонацизм в современном мире расцветет махровым цветом, и было несложно догадаться, против кого он будет направлен."Сойдет ли это с рук Белому дому и лично президенту Байдену? Не знаю. В этом вопросе многое будет зависеть от того, как будет развиваться специальная операция российской армии на Украине, и сможет ли Россия устоять под напором внешних санкций. Но не в одной России дело, здесь не менее существенную роль играет вопрос, хватит ли запаса прочности у тех стран, которые в последнее время Кремль начал официально именовать "недружественными", и в данном контексте многое будет решаться в начале лета", - прогнозирует эксперт.По его мнению, военные действия на Украине вряд ли прекратятся в ближайшие недели, как о том заявляют некоторые главы государств, "претендующие на роль международных посредников в разрешении российско-украинского конфликта"."Конфликт на Украине — это надолго, поскольку Украина и ее нынешний политический режим — это не субъект, не сторона конфликта, а его объект, вокруг которого решаются глобальные геополитические интересы других мировых игроков, в числе которых — США, поэтому скорого финала не будет", - уверен историк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, донбасс, украина