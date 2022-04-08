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Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России - РИА Новости, 08.04.2022
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Наука
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Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России
Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России - РИА Новости, 08.04.2022
Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России
Массового оттока научных кадров из России, как это утверждают некоторые СМИ, не наблюдается, правительство РФ не только продолжит программу "мегагрантов", но и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:59
2022-04-08T17:59
наука
россия
наука
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Массового оттока научных кадров из России, как это утверждают некоторые СМИ, не наблюдается, правительство РФ не только продолжит программу "мегагрантов", но и модернизирует ее исходя из новых реалий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу на встрече с представителями российской науки.На встрече обсуждались принятые кабинетом министров меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давления."Государство, правительство делает все возможное для поддержки наших исследователей, научные коллективы, организации, всех, кто переживает непростой период", - отметил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба аппарата вице-премьера.По его словам, сегодня Россия как никогда нуждается в конкретных научных результатах, которые можно будет применить в отечественной промышленности. "Прошедший Год науки и технологий показал то, что у нас совершается большое количество научных достижений. В этом плане у нас гигантский потенциал", - отметил Чернышенко.Сегодня многие зарубежные партнеры приостанавливают совместные исследовательские проекты с российскими учеными, поэтому отечественные исследователи могут столкнуться со сложностями с финансированием в рамках таких проектов, добавил Чернышенко.Чернышенко напомнил, что до конца 2022 года отменены обязательные требования к публикациям в научных изданиях, которые индексируются в международных базах данных. "Это постановление позволило снять риски и опасения исследователей и преподавателей по поводу санкций", - отметил он.Также правительство поручило Минобрнауки РФ в срок до 1 июня 2022 разработать собственную систему оценки результативности исследований, основанную&nbsp; на конкретных прикладных результатах, добавил вице-премьер."Сегодня наша страна как никогда нуждается в конкретных научных результатах, которые мы сможем задействовать в отечественной промышленности... Прошедший Год науки и технологий показал то, что у нас совершается большое количество научных достижений. В этом плане у нас гигантский потенциал", -&nbsp; подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html
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россия, наука, дмитрий чернышенко
17:59 08.04.2022
 
Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России

Вице-премьер Чернышенко опроверг информацию о массовом оттоке научных кадров из России

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Массового оттока научных кадров из России, как это утверждают некоторые СМИ, не наблюдается, правительство РФ не только продолжит программу "мегагрантов", но и модернизирует ее исходя из новых реалий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу на встрече с представителями российской науки.
На встрече обсуждались принятые кабинетом министров меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давления.
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"Государство, правительство делает все возможное для поддержки наших исследователей, научные коллективы, организации, всех, кто переживает непростой период", - отметил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба аппарата вице-премьера.
"Мы не видим массового, как пишут некоторые СМИ, оттока кадров, это хорошая тенденция. Эмоции схлынули, и все ответственно оценивают текущую ситуацию", - подчеркнул Чернышенко.
По его словам, сегодня Россия как никогда нуждается в конкретных научных результатах, которые можно будет применить в отечественной промышленности. "Прошедший Год науки и технологий показал то, что у нас совершается большое количество научных достижений. В этом плане у нас гигантский потенциал", - отметил Чернышенко.
Сегодня многие зарубежные партнеры приостанавливают совместные исследовательские проекты с российскими учеными, поэтому отечественные исследователи могут столкнуться со сложностями с финансированием в рамках таких проектов, добавил Чернышенко.
"Формальные отношения у нас остаются, некоторые из вас могут столкнуться с сокращением расходов на исследования и разработки коммерческими предприятиями на территории России. Поэтому программа "мегагрантов" будет не только продолжена, но и модернизирована", - сказал вице-премьер.
Чернышенко напомнил, что до конца 2022 года отменены обязательные требования к публикациям в научных изданиях, которые индексируются в международных базах данных. "Это постановление позволило снять риски и опасения исследователей и преподавателей по поводу санкций", - отметил он.
Также правительство поручило Минобрнауки РФ в срок до 1 июня 2022 разработать собственную систему оценки результативности исследований, основанную  на конкретных прикладных результатах, добавил вице-премьер.
"Сегодня наша страна как никогда нуждается в конкретных научных результатах, которые мы сможем задействовать в отечественной промышленности... Прошедший Год науки и технологий показал то, что у нас совершается большое количество научных достижений. В этом плане у нас гигантский потенциал", -  подчеркнул Чернышенко.
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