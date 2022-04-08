Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов с начала года
Панорама Тюмени
ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового плана, сообщили в региональном правительстве.
Финансирование и заключение контрактов на проведение мероприятий, которые осуществляются в соответствии с национальными проектами, находятся на постоянном контроле губернатора и были в очередной раз рассмотрены на совещании в правительстве области.
"Более чем на 6 миллиардов рублей заключено контрактов в целях реализации национальных проектов в Тюменской области к началу апреля 2022 года. Это свыше 68% от годового плана. На осуществление национальных проектов в регионе выделено 18,4 миллиарда рублей, из них уже использовано по назначению 3,8 миллиарда, что составляет более 20% от годового плана", - сообщили в правительстве области.
Согласно данным департамента экономики, из запланированной по нацпроектам общей суммы более 4,6 миллиарда рублей в 2022 году будет направлено на нацпроект "Здравоохранение", свыше 4,3 миллиарда приходится на нацпроект "Жилье и городская среда" и еще 2,8 миллиарда - на нацпроект "Безопасные и качественные дороги".
Подводя итоги совещания, Александр Моор подчеркнул важность "безусловного соблюдения графика контрактования и финансирования для успешной реализации национальных проектов в регионе".