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Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году - РИА Новости, 08.04.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году - РИА Новости, 08.04.2022
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году
Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:42
2022-04-08T14:42
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового плана, сообщили в региональном правительстве.Финансирование и заключение контрактов на проведение мероприятий, которые осуществляются в соответствии с национальными проектами, находятся на постоянном контроле губернатора и были в очередной раз рассмотрены на совещании в правительстве области.Согласно данным департамента экономики, из запланированной по нацпроектам общей суммы более 4,6 миллиарда рублей в 2022 году будет направлено на нацпроект "Здравоохранение", свыше 4,3 миллиарда приходится на нацпроект "Жилье и городская среда" и еще 2,8 миллиарда - на нацпроект "Безопасные и качественные дороги".Подводя итоги совещания, Александр Моор подчеркнул важность "безусловного соблюдения графика контрактования и финансирования для успешной реализации национальных проектов в регионе".
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экономика, александр моор, тюменская область
14:42 08.04.2022
 
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году

Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов с начала года

© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / feanaro
Панорама Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового плана, сообщили в региональном правительстве.
Финансирование и заключение контрактов на проведение мероприятий, которые осуществляются в соответствии с национальными проектами, находятся на постоянном контроле губернатора и были в очередной раз рассмотрены на совещании в правительстве области.
"Более чем на 6 миллиардов рублей заключено контрактов в целях реализации национальных проектов в Тюменской области к началу апреля 2022 года. Это свыше 68% от годового плана. На осуществление национальных проектов в регионе выделено 18,4 миллиарда рублей, из них уже использовано по назначению 3,8 миллиарда, что составляет более 20% от годового плана", - сообщили в правительстве области.
Согласно данным департамента экономики, из запланированной по нацпроектам общей суммы более 4,6 миллиарда рублей в 2022 году будет направлено на нацпроект "Здравоохранение", свыше 4,3 миллиарда приходится на нацпроект "Жилье и городская среда" и еще 2,8 миллиарда - на нацпроект "Безопасные и качественные дороги".
Подводя итоги совещания, Александр Моор подчеркнул важность "безусловного соблюдения графика контрактования и финансирования для успешной реализации национальных проектов в регионе".
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