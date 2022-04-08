https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году

Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году - РИА Новости, 08.04.2022

Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году

Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:42

2022-04-08T14:42

2022-04-08T14:42

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по графику, из выделенных на эти цели 18,4 миллиарда рублей израсходовано 3,8 миллиарда, или 20% от годового плана, сообщили в региональном правительстве.Финансирование и заключение контрактов на проведение мероприятий, которые осуществляются в соответствии с национальными проектами, находятся на постоянном контроле губернатора и были в очередной раз рассмотрены на совещании в правительстве области.Согласно данным департамента экономики, из запланированной по нацпроектам общей суммы более 4,6 миллиарда рублей в 2022 году будет направлено на нацпроект "Здравоохранение", свыше 4,3 миллиарда приходится на нацпроект "Жилье и городская среда" и еще 2,8 миллиарда - на нацпроект "Безопасные и качественные дороги".Подводя итоги совещания, Александр Моор подчеркнул важность "безусловного соблюдения графика контрактования и финансирования для успешной реализации национальных проектов в регионе".

https://ria.ru/20220407/shkola-1782229033.html

тюменская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, александр моор, тюменская область