https://ria.ru/20220408/naselenie-1782540292.html

Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек

Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек - РИА Новости, 08.04.2022

Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек

Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года, сообщил глава ведомства Павел Малков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:31

2022-04-08T15:31

2022-04-08T15:59

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

общество

всероссийская перепись населения

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года, сообщил глава ведомства Павел Малков.Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов, окончательные итоги специалисты Росстата подведут к маю.В статистическом ведомстве также уточнили, что представленная цифра — не окончательная, продолжается проверка данных из разных источников."Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных", — пояснили в Росстате.Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально ее планировали на 2020 год, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Принять участие можно было как в традиционном формате через переписчика, так и в электронном — на портале "Госуслуги".По итогам предыдущей переписи, на 1 октября 2010 года в России проживали 145,141 миллиона человек (это актуальные данные с добавлением населения Крыма). Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2-0,3 процента (400-500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.

https://ria.ru/20220120/moskva-1768713939.html

https://ria.ru/20211112/perepis-1758751834.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, общество, всероссийская перепись населения