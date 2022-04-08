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Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/nagrady-1782593955.html
Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине
Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине
Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:56
2022-04-08T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа Войск национальной гвардии.Командующий Центральным округом генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды "майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину", поблагодарив бойцов за "профессиональное выполнение поставленных задач" в ходе спецоперации на Украине.В чем именно заключались подвиги бойцов, в релизе не раскрывается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
18:56 08.04.2022
 
Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине

Президент Путин наградил медалями четырех росгвардейцев за мужество и отвагу на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа Войск национальной гвардии.
"Указом президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, четверо военнослужащих Центрального округа Росгвардии награждены медалью "За отвагу", - говорится в релизе.
Командующий Центральным округом генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды "майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину", поблагодарив бойцов за "профессиональное выполнение поставленных задач" в ходе спецоперации на Украине.
В чем именно заключались подвиги бойцов, в релизе не раскрывается.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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