Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине
Президент Путин наградил медалями четырех росгвардейцев за мужество и отвагу на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа Войск национальной гвардии.
"Указом президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, четверо военнослужащих Центрального округа Росгвардии награждены медалью "За отвагу", - говорится в релизе.
Командующий Центральным округом генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды "майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину", поблагодарив бойцов за "профессиональное выполнение поставленных задач" в ходе спецоперации на Украине.
В чем именно заключались подвиги бойцов, в релизе не раскрывается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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