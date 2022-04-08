https://ria.ru/20220408/nagrady-1782593955.html

Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине

Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Четырех росгвардейцев наградили медалями за мужество и отвагу на Украине

Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:56

2022-04-08T18:56

2022-04-08T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил четырех бойцов Росгвардии медалями "За отвагу" за доблесть в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа Войск национальной гвардии.Командующий Центральным округом генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды "майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину", поблагодарив бойцов за "профессиональное выполнение поставленных задач" в ходе спецоперации на Украине.В чем именно заключались подвиги бойцов, в релизе не раскрывается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)