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В Мариуполе ведут бои европейские наемники - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
В Мариуполе ведут бои европейские наемники
В Мариуполе ведут бои европейские наемники - РИА Новости, 08.04.2022
В Мариуполе ведут бои европейские наемники
Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:19
2022-04-08T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал напомнил, что украинские власти отказались вывести боевиков из Мариуполя, но он безусловно будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил."Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан", — заявил Конашенков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь удалось освободить на 98 процентов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
20:19 08.04.2022 (обновлено: 22:20 08.04.2022)
 
В Мариуполе ведут бои европейские наемники

В Минобороны рассказали о наемниках из Европы, заблокированных в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона "Азов" и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках", — сказал он.

Генерал напомнил, что украинские власти отказались вывести боевиков из Мариуполя, но он безусловно будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил.
"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан", — заявил Конашенков.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
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