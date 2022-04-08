20:19 08.04.2022 (обновлено: 22:20 08.04.2022)
В Мариуполе ведут бои европейские наемники
В Минобороны рассказали о наемниках из Европы, заблокированных в Мариуполе
Жители Мариуполя идут по улице города
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона "Азов" и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках", — сказал он.
Генерал напомнил, что украинские власти отказались вывести боевиков из Мариуполя, но он безусловно будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил.
"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан", — заявил Конашенков.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь удалось освободить на 98 процентов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
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