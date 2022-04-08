https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

В Мариуполе ведут бои европейские наемники

В Мариуполе ведут бои европейские наемники - РИА Новости, 08.04.2022

В Мариуполе ведут бои европейские наемники

Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:19

2022-04-08T20:19

2022-04-08T22:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782603445_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_0001abca3349efd4d37aa13b4db2c71f.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал напомнил, что украинские власти отказались вывести боевиков из Мариуполя, но он безусловно будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил."Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан", — заявил Конашенков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь удалось освободить на 98 процентов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр