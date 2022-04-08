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В ДНР предупредили об ответственности для всех наемников со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782504335.html
В ДНР предупредили об ответственности для всех наемников со стороны ВСУ
В ДНР предупредили об ответственности для всех наемников со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
В ДНР предупредили об ответственности для всех наемников со стороны ВСУ
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне украинских войск... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:41
2022-04-08T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне украинских войск противозаконно и они должны будут понести ответственность."Иностранные граждане, которые принимают участие в военных действиях на украинской стороне, совершают международное преступление, поскольку они являются наемниками. Эта деятельность запрещена международным правом. Соответственно, будут предприняты все соответствующие меры для того, чтобы в рамках закона, законодательства, и в соответствии с международным правом эти граждане были осуждены", - сказала Никонорова на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:41 08.04.2022 (обновлено: 14:34 08.04.2022)
 
В ДНР предупредили об ответственности для всех наемников со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР назвала участие наемников на стороне ВСУ противозаконным

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне украинских войск противозаконно и они должны будут понести ответственность.
"Иностранные граждане, которые принимают участие в военных действиях на украинской стороне, совершают международное преступление, поскольку они являются наемниками. Эта деятельность запрещена международным правом. Соответственно, будут предприняты все соответствующие меры для того, чтобы в рамках закона, законодательства, и в соответствии с международным правом эти граждане были осуждены", - сказала Никонорова на пресс-конференции.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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