https://ria.ru/20220408/mvd-1782515711.html

В торговом центре в Махачкале сорвался лифт

В торговом центре в Махачкале сорвался лифт - РИА Новости, 08.04.2022

В торговом центре в Махачкале сорвался лифт

Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:14

2022-04-08T14:14

2022-04-08T14:22

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Состояние женщин, находившихся в упавшем лифте в Махачкале, оценивается как средней степени тяжести, у них имеются переломы, бывшего с ними в лифте ребенка осмотрели и отпустили домой, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Проверкой занялась прокуратура Дагестана, в ходе нее "будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации лифтового оборудования", сообщило ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/lift-1779830697.html

махачкала

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, махачкала