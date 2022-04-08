https://ria.ru/20220408/mvd-1782515711.html
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт - РИА Новости, 08.04.2022
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт
Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:14
2022-04-08T14:14
2022-04-08T14:22
происшествия
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Состояние женщин, находившихся в упавшем лифте в Махачкале, оценивается как средней степени тяжести, у них имеются переломы, бывшего с ними в лифте ребенка осмотрели и отпустили домой, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Проверкой занялась прокуратура Дагестана, в ходе нее "будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации лифтового оборудования", сообщило ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/lift-1779830697.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
14:14 08.04.2022 (обновлено: 14:22 08.04.2022)
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт
Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Состояние женщин, находившихся в упавшем лифте в Махачкале, оценивается как средней степени тяжести, у них имеются переломы, бывшего с ними в лифте ребенка осмотрели и отпустили домой, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Проверкой занялась прокуратура Дагестана, в ходе нее "будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации лифтового оборудования", сообщило ведомство.