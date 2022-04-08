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В торговом центре в Махачкале сорвался лифт - РИА Новости, 08.04.2022
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В торговом центре в Махачкале сорвался лифт
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт - РИА Новости, 08.04.2022
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт
Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:14
2022-04-08T14:22
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Состояние женщин, находившихся в упавшем лифте в Махачкале, оценивается как средней степени тяжести, у них имеются переломы, бывшего с ними в лифте ребенка осмотрели и отпустили домой, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Проверкой занялась прокуратура Дагестана, в ходе нее "будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации лифтового оборудования", сообщило ведомство.
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происшествия, махачкала
14:14 08.04.2022 (обновлено: 14:22 08.04.2022)
 
В торговом центре в Махачкале сорвался лифт

Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Лифт сорвался в торговом центре в Махачкале, среди пострадавших - ребенок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Состояние женщин, находившихся в упавшем лифте в Махачкале, оценивается как средней степени тяжести, у них имеются переломы, бывшего с ними в лифте ребенка осмотрели и отпустили домой, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Проверкой занялась прокуратура Дагестана, в ходе нее "будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации лифтового оборудования", сообщило ведомство.
Обновленный лифт на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Жильцов первых этажей домов предложили освободить от платы за лифт
 
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