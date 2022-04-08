https://ria.ru/20220408/muratov-1782511392.html
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым - РИА Новости, 08.04.2022
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:02
2022-04-08T14:02
2022-04-08T14:02
происшествия
дмитрий муратов
москва
казанский вокзал
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что его в купе отправлявшегося в Самару поезда облили "масляной краской с ацетоном". Управление на транспорте МВД России по ЦФО отмечало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности.Отмечается, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Один из них зашёл в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. После этого мужчины скрылись с места происшествия. Подчеркивается, что личности причастных к данному происшествию установлены.
https://ria.ru/20220408/muratov-1782476182.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий муратов, москва, казанский вокзал, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым
Полиция задержала причастного к инциденту с главредом "Новой газеты" Муратовым