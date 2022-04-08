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Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым - РИА Новости, 08.04.2022
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Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым - РИА Новости, 08.04.2022
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:02
2022-04-08T14:02
происшествия
дмитрий муратов
москва
казанский вокзал
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что его в купе отправлявшегося в Самару поезда облили "масляной краской с ацетоном". Управление на транспорте МВД России по ЦФО отмечало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности.Отмечается, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Один из них зашёл в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. После этого мужчины скрылись с места происшествия. Подчеркивается, что личности причастных к данному происшествию установлены.
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происшествия, дмитрий муратов, москва, казанский вокзал, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:02 08.04.2022
 
Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым

Полиция задержала причастного к инциденту с главредом "Новой газеты" Муратовым

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что его в купе отправлявшегося в Самару поезда облили "масляной краской с ацетоном". Управление на транспорте МВД России по ЦФО отмечало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности.
"Задержан житель столицы 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к инциденту, произошедшему 7 апреля в поезде сообщением Москва – Самара... Местонахождение второго участника инцидента устанавливается", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Один из них зашёл в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. После этого мужчины скрылись с места происшествия. Подчеркивается, что личности причастных к данному происшествию установлены.
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ПроисшествияДмитрий МуратовМоскваКазанский вокзалМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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