https://ria.ru/20220408/muratov-1782511392.html

Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым

Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым - РИА Новости, 08.04.2022

Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Муратовым

Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:02

2022-04-08T14:02

2022-04-08T14:02

происшествия

дмитрий муратов

москва

казанский вокзал

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту в поезде, где пассажира облили краской, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что его в купе отправлявшегося в Самару поезда облили "масляной краской с ацетоном". Управление на транспорте МВД России по ЦФО отмечало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности.Отмечается, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Один из них зашёл в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. После этого мужчины скрылись с места происшествия. Подчеркивается, что личности причастных к данному происшествию установлены.

https://ria.ru/20220408/muratov-1782476182.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, дмитрий муратов, москва, казанский вокзал, министерство внутренних дел рф (мвд россии)