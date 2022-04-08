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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:59
2022-04-08T07:59
2022-04-08T07:59
общество
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ждёт облачная с прояснениями погода, вечером, по нашим расчетам примерно с 23 часов, в столице дождь. Максимальная температура днём в Москве 14-16 градусов, по области до плюс 17, ветер Юго-Восточный, южный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20220406/donstroy-1782027237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
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