https://ria.ru/20220408/moskva-1782429646.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:59

2022-04-08T07:59

2022-04-08T07:59

общество

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ждёт облачная с прояснениями погода, вечером, по нашим расчетам примерно с 23 часов, в столице дождь. Максимальная температура днём в Москве 14-16 градусов, по области до плюс 17, ветер Юго-Восточный, южный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

https://realty.ria.ru/20220406/donstroy-1782027237.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва