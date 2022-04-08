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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:59
2022-04-08T07:59
общество
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ждёт облачная с прояснениями погода, вечером, по нашим расчетам примерно с 23 часов, в столице дождь. Максимальная температура днём в Москве 14-16 градусов, по области до плюс 17, ветер Юго-Восточный, южный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:59 08.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу до плюс 16 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, вечером дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня нас ждёт облачная с прояснениями погода, вечером, по нашим расчетам примерно с 23 часов, в столице дождь. Максимальная температура днём в Москве 14-16 градусов, по области до плюс 17, ветер Юго-Восточный, южный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.
 
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