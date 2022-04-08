https://ria.ru/20220408/moschi-1782557071.html
Тверь отметит 450-летие перенесения мощей Ефрема Новоторжского
Тверь отметит 450-летие перенесения мощей Ефрема Новоторжского - РИА Новости, 08.04.2022
Тверь отметит 450-летие перенесения мощей Ефрема Новоторжского
В Тверской области в июне этого года пройдут торжества в честь 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:39
2022-04-08T16:39
2022-04-08T16:39
тверская область
игорь руденя
волжский
тверская область
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ТВЕРЬ, 8 апр – РИА Новости. В Тверской области в июне этого года пройдут торжества в честь 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, сообщает пресс-служба регионального правительства."С именем святого связана история создания одной из древнейших обителей нашей страны, Новоторжского мужского Борисоглебского монастыря, сыгравшего важную роль в распространении православия на Руси. Преподобный прославлен в соборе тверских, новгородских и смоленских святых. Этот факт дает представление о масштабе личности Ефрема Новоторжского, служит основанием для проведения праздничных мероприятий на всероссийском уровне", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке торжеств.Одним из ключевых событий празднования станет 23-й Волжский крестный ход, который пройдет по традиционному маршруту от истока Волги до города Калязина с 4 по 23 июня. Крестный ход охватит территории 16 муниципальных образований Верхневолжья и город Дубна Московской области. 24 июня участники крестного хода смогут присоединиться к основным торжествам в городе Торжке.
https://ria.ru/20220406/turpotok-1782175601.html
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РИА Новости
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игорь руденя, волжский, тверская область