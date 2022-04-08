https://ria.ru/20220408/miratorg-1782454913.html

ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"

ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг" - РИА Новости, 08.04.2022

ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:41

2022-04-08T10:41

2022-04-08T11:21

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мираторг

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в сообщении антимонопольной службы."Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию", — указывает ФАС.Выводы о нарушении антимонопольного законодательства сделают по итогам проверок.

https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мираторг