https://ria.ru/20220408/miratorg-1782454913.html
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг" - РИА Новости, 08.04.2022
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:41
2022-04-08T10:41
2022-04-08T11:21
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мираторг
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в сообщении антимонопольной службы."Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию", — указывает ФАС.Выводы о нарушении антимонопольного законодательства сделают по итогам проверок.
https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мираторг
10:41 08.04.2022 (обновлено: 11:21 08.04.2022)
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"
ФАС в рамках проверки оценит ценообразование в магазинах агрохолдинга "Мираторг"