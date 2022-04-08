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ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг" - РИА Новости, 08.04.2022
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ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг" - РИА Новости, 08.04.2022
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:41
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экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мираторг
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в сообщении антимонопольной службы."Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию", — указывает ФАС.Выводы о нарушении антимонопольного законодательства сделают по итогам проверок.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мираторг
10:41 08.04.2022 (обновлено: 11:21 08.04.2022)
 
ФАС проводит антикартельную проверку компании "Мираторг"

ФАС в рамках проверки оценит ценообразование в магазинах агрохолдинга "Мираторг"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчасток подготовки сырья в агропромышленном холдинге "Мираторг"
Участок подготовки сырья в агропромышленном холдинге Мираторг - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участок подготовки сырья в агропромышленном холдинге "Мираторг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", говорится в сообщении антимонопольной службы.
"Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию", — указывает ФАС.
Выводы о нарушении антимонопольного законодательства сделают по итогам проверок.
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:34
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Мираторг
 
 
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