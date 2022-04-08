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Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир" - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир"
Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир" - РИА Новости, 08.04.2022
Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир"
Москва безвозмездно передала Киеву судно "Сапфир". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:24
2022-04-08T23:29
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва безвозмездно передала Киеву судно "Сапфир". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)", - заявил генерал.Мизинцев уточнил, что украинские власти пытаются уклоняться от диалога по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных судов. В это же время Москва выполняет весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского, а также Средиземного морей. Генерал вновь призвал Международную морскую организацию, а также руководителей компаний судовладельцев повлиять на украинские власти для деблокирования и обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отмечал, что она проводится для защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Как подчеркивало Минобороны, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, россия, украина
22:24 08.04.2022 (обновлено: 23:29 08.04.2022)
 
Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир"

Минобороны: Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский пограничный сторожевой корабль
Российский пограничный сторожевой корабль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российский пограничный сторожевой корабль
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва безвозмездно передала Киеву судно "Сапфир". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)", - заявил генерал.
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Мизинцев уточнил, что украинские власти пытаются уклоняться от диалога по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных судов. В это же время Москва выполняет весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского, а также Средиземного морей.
Генерал вновь призвал Международную морскую организацию, а также руководителей компаний судовладельцев повлиять на украинские власти для деблокирования и обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отмечал, что она проводится для защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Как подчеркивало Минобороны, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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