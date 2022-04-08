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Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 08.04.2022
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Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27
Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 08.04.2022
Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27
Российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:05
2022-04-08T20:06
в мире
россия
су-27
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, россия, су-27, украина
20:05 08.04.2022 (обновлено: 20:06 08.04.2022)
 
Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27

Минобороны: Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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