https://ria.ru/20220408/minoborony-1782605881.html

Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27

Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 08.04.2022

Российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27

Российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:05

2022-04-08T20:05

2022-04-08T20:06

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782599050.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, су-27, украина