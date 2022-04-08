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Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины - РИА Новости, 08.04.2022
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Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины
Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины - РИА Новости, 08.04.2022
Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины
Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:02
2022-04-08T22:53
россия
краматорск
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Утром украинские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе пять детей, еще около 100 получили ранения. При этом Киев в обстреле обвиняет российских военных."Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты "Точка-У" составляет 120 километров. Масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", — заявил Конашенков.Генерал напомнил, что комплекс "Точка-У" применяется только украинскими вооруженными силами.Он добавил, что, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный этими комплексами, в момент удара по Краматорску находился в районе города Доброполье, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.Конашенков подчеркнул, что данный район пока находится под контролем украинских войск в Донбассе.Ранее в ДНР заявили, что именно 19-я ракетная бригада ВСУ обстреляла Донецк в марте. Тогда погибли 17 человек, 36 пострадали.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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россия, краматорск
20:02 08.04.2022 (обновлено: 22:53 08.04.2022)
 
Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

Минобороны: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

© REUTERS / StringerНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Stringer
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Утром украинские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе пять детей, еще около 100 получили ранения. При этом Киев в обстреле обвиняет российских военных.
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"Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты "Точка-У" составляет 120 километров. Масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", — заявил Конашенков.
Генерал напомнил, что комплекс "Точка-У" применяется только украинскими вооруженными силами.
Он добавил, что, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный этими комплексами, в момент удара по Краматорску находился в районе города Доброполье, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.
Конашенков подчеркнул, что данный район пока находится под контролем украинских войск в Донбассе.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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