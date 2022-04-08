https://ria.ru/20220408/minoborony-1782605045.html
ВС России поразили 54 военных объекта Украины за сутки
ВС России поразили 54 военных объекта Украины за сутки - РИА Новости, 08.04.2022
ВС России поразили 54 военных объекта Украины за сутки
Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:58
2022-04-08T19:58
2022-04-08T20:17
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 126 самолетов и более 2 тысяч танков и другой бронетехники, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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россия, украина, в мире
19:58 08.04.2022 (обновлено: 20:17 08.04.2022)
ВС России поразили 54 военных объекта Украины за сутки
Минобороны: ВС России поразили 54 военных объекта Украины за сутки
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России
поражены 54 военных объекта Украины
.
Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 126 самолетов и более 2 тысяч танков и другой бронетехники, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.