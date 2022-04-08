https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782472354.html

Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании

Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании - РИА Новости, 08.04.2022

Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании

Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:56

2022-04-08T11:56

2022-04-08T12:37

происшествия

москва

белград (город)

сербия

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.39 самолет выполнил посадку в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782471050.html

москва

белград (город)

сербия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, белград (город), сербия, шереметьево (аэропорт), новости - туризм