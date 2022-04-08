https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782472354.html
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании - РИА Новости, 08.04.2022
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании
Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:56
2022-04-08T11:56
2022-04-08T12:37
происшествия
москва
белград (город)
сербия
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.39 самолет выполнил посадку в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, белград (город), сербия, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
11:56 08.04.2022 (обновлено: 12:37 08.04.2022)
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании
Рейс Белград — Москва благополучно сел в Шереметьево после сообщения об угрозе минирования