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Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании - РИА Новости, 08.04.2022
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Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании - РИА Новости, 08.04.2022
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании
Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:56
2022-04-08T12:37
происшествия
москва
белград (город)
сербия
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.39 самолет выполнил посадку в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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москва
белград (город)
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происшествия, москва, белград (город), сербия, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
11:56 08.04.2022 (обновлено: 12:37 08.04.2022)
 
Рейс Белград — Москва сел в Шереметьево после сообщения о минировании

Рейс Белград — Москва благополучно сел в Шереметьево после сообщения об угрозе минирования

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рейс сообщением Белград-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после получения сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 11.39 самолет выполнил посадку в аэропорту Шереметьево, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
11:49Туризм
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
 
ПроисшествияМоскваБелград (город)СербияШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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