Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"
Новые межрегиональные маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что в расписании "Валдаев" появится рейс до Юрина (Марий Эл) и Юрьевца (Ивановская область). В Юрине расположен замок Шереметева - архитектурный памятник, связанный с историей Нижегородской области. Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск в Марий Эл.
Губернатор подчеркнул, что новые маршруты планируется запустить и в Нижегородской области.
"В нашем регионе добавятся маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского. Если все сложится, то пассажиропоток на "Валдаях" может вырасти более чем в два раза – с 42 тысяч человек в 2021 году до 92 тысяч в 2022-м. Прорабатываем и другие маршруты. С уверенностью можно сказать: "Валдаи" и суда на подводных крыльях в целом перестают быть экзотикой. Отрасль, чье существование еще недавно было под вопросом, постепенно набирает обороты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
"Особой популярностью пользуются прогулочные рейсы до Шуховской башни (в период с 12 июня до конца навигации выполнено 117 рейсов, перевезено 4 515 человек) и обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду (в период с 22 мая до конца навигации осуществлено 149 рейсов, перевезено 5 564 человека)", - подчеркивается в сообщении.