Рейтинг@Mail.ru
Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай" - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220408/marshruty-1782615256.html
Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"
Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай" - РИА Новости, 08.04.2022
Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"
Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:21
2022-04-08T21:21
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ded230dada900f4333d2ce6e85739a12.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона отметил, что в расписании "Валдаев" появится рейс до Юрина (Марий Эл) и Юрьевца (Ивановская область). В Юрине расположен замок Шереметева - архитектурный памятник, связанный с историей Нижегородской области. Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск в Марий Эл.Губернатор подчеркнул, что новые маршруты планируется запустить и в Нижегородской области.Отмечается, что в 2021 году были организованы туристические маршруты до Городца, Чкаловска, Макарьева, Павлова, Чебоксар и Стрелки, прогулочные маршруты до Шуховской башни и обзорный по Нижнему Новгороду, а также пассажирские рейсы до ЖК "ЮГ" и Балахны."Особой популярностью пользуются прогулочные рейсы до Шуховской башни (в период с 12 июня до конца навигации выполнено 117 рейсов, перевезено 4 515 человек) и обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду (в период с 22 мая до конца навигации осуществлено 149 рейсов, перевезено 5 564 человека)", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0699ee9ba30e0dddadd2a8e8f10b954a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, глеб никитин, россия
21:21 08.04.2022
 
Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"

Новые межрегиональные маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что в расписании "Валдаев" появится рейс до Юрина (Марий Эл) и Юрьевца (Ивановская область). В Юрине расположен замок Шереметева - архитектурный памятник, связанный с историей Нижегородской области. Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск в Марий Эл.
Губернатор подчеркнул, что новые маршруты планируется запустить и в Нижегородской области.
"В нашем регионе добавятся маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского. Если все сложится, то пассажиропоток на "Валдаях" может вырасти более чем в два раза – с 42 тысяч человек в 2021 году до 92 тысяч в 2022-м. Прорабатываем и другие маршруты. С уверенностью можно сказать: "Валдаи" и суда на подводных крыльях в целом перестают быть экзотикой. Отрасль, чье существование еще недавно было под вопросом, постепенно набирает обороты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Отмечается, что в 2021 году были организованы туристические маршруты до Городца, Чкаловска, Макарьева, Павлова, Чебоксар и Стрелки, прогулочные маршруты до Шуховской башни и обзорный по Нижнему Новгороду, а также пассажирские рейсы до ЖК "ЮГ" и Балахны.
"Особой популярностью пользуются прогулочные рейсы до Шуховской башни (в период с 12 июня до конца навигации выполнено 117 рейсов, перевезено 4 515 человек) и обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду (в период с 22 мая до конца навигации осуществлено 149 рейсов, перевезено 5 564 человека)", - подчеркивается в сообщении.
Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 08:00Открывая Россию
Большая вода, кружево и музеи: что смотреть в Нижегородской области
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала