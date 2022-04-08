https://ria.ru/20220408/marshruty-1782615256.html

Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"

Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай" - РИА Новости, 08.04.2022

Новые маршруты по Волге откроют в Нижегородской области на судах "Валдай"

Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:21

2022-04-08T21:21

2022-04-08T21:21

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Новые межрегиональные маршруты по Волге откроются в навигацию 2022 года на судах на подводных крыльях "Валдай", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона отметил, что в расписании "Валдаев" появится рейс до Юрина (Марий Эл) и Юрьевца (Ивановская область). В Юрине расположен замок Шереметева - архитектурный памятник, связанный с историей Нижегородской области. Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск в Марий Эл.Губернатор подчеркнул, что новые маршруты планируется запустить и в Нижегородской области.Отмечается, что в 2021 году были организованы туристические маршруты до Городца, Чкаловска, Макарьева, Павлова, Чебоксар и Стрелки, прогулочные маршруты до Шуховской башни и обзорный по Нижнему Новгороду, а также пассажирские рейсы до ЖК "ЮГ" и Балахны."Особой популярностью пользуются прогулочные рейсы до Шуховской башни (в период с 12 июня до конца навигации выполнено 117 рейсов, перевезено 4 515 человек) и обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду (в период с 22 мая до конца навигации осуществлено 149 рейсов, перевезено 5 564 человека)", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, нижегородская область, глеб никитин, россия