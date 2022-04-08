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Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации - РИА Новости, 08.04.2022
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Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации
Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации - РИА Новости, 08.04.2022
Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации
Малайзия воздержалась при голосовании в ООН по теме исключении России из Совета по правам человека в связи с "политизацией повестки голосования", говорится в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:36
2022-04-08T18:36
в мире
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БАНГКОК, 8 апр – РИА Новости. Малайзия воздержалась при голосовании в ООН по теме исключении России из Совета по правам человека в связи с "политизацией повестки голосования", говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД Малайзии."Малайзия приняла участие в голосовании и зарегистрировала свой голос, как воздержавшаяся", - говорится в заявлении.По мнению Малайзии, такой шаг, как исключение одной из стран-членов из состава СПЧ, должен базироваться на твердых доказательствах нарушения прав человека, говорится в документе. Созданной в марте комиссии СПЧ по расследованию ситуации на Украине следовало бы дать возможность закончить работу и представить Совету свои выводы до голосования об исключении России, также говорится в заявлении."Как член Совета по правам человека, Малайзия еще раз подчеркивает свою принципиальную позицию против любой политизации вопросов, обсуждаемых в Совете", - говорится в документе.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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в мире, малайзия, россия, оон
18:36 08.04.2022
 
Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации

Малайзия воздержалась при голосовании по России в СПЧ ООН из-за политизации повестки

© AP Photo / Daniel ChanКуала-Лумпур вид на город
Куала-Лумпур вид на город - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Daniel Chan
Куала-Лумпур вид на город
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БАНГКОК, 8 апр – РИА Новости. Малайзия воздержалась при голосовании в ООН по теме исключении России из Совета по правам человека в связи с "политизацией повестки голосования", говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД Малайзии.
"Малайзия приняла участие в голосовании и зарегистрировала свой голос, как воздержавшаяся", - говорится в заявлении.
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По мнению Малайзии, такой шаг, как исключение одной из стран-членов из состава СПЧ, должен базироваться на твердых доказательствах нарушения прав человека, говорится в документе. Созданной в марте комиссии СПЧ по расследованию ситуации на Украине следовало бы дать возможность закончить работу и представить Совету свои выводы до голосования об исключении России, также говорится в заявлении.
"Как член Совета по правам человека, Малайзия еще раз подчеркивает свою принципиальную позицию против любой политизации вопросов, обсуждаемых в Совете", - говорится в документе.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
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