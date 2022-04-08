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Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве

Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022

Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве

Одна из двух девочек-подростков, провалившихся под лед в Новой Москве, скончалась, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:43

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Одна из двух девочек-подростков, провалившихся под лед в Новой Москве, скончалась, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.ЧП произошло в поселке Первомайское."Несовершеннолетняя скончалась. Ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в релизе.О том, в каком состоянии находится вторая пострадавшая, пока ничего не сообщается.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, новая москва