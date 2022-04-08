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Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022
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Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве
Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022
Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве
Одна из двух девочек-подростков, провалившихся под лед в Новой Москве, скончалась, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:43
происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Одна из двух девочек-подростков, провалившихся под лед в Новой Москве, скончалась, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.ЧП произошло в поселке Первомайское."Несовершеннолетняя скончалась. Ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в релизе.О том, в каком состоянии находится вторая пострадавшая, пока ничего не сообщается.
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происшествия, москва, новая москва
17:43 08.04.2022
 
Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в Новой Москве

Умерла одна из девочек, провалившихся под лед в поселке Первомайское

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Одна из двух девочек-подростков, провалившихся под лед в Новой Москве, скончалась, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
ЧП произошло в поселке Первомайское.
"Несовершеннолетняя скончалась. Ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в релизе.
О том, в каком состоянии находится вторая пострадавшая, пока ничего не сообщается.
 
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