https://ria.ru/20220408/kurorty-1782454221.html
Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах
Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах - РИА Новости, 08.04.2022
Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах
Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором усиливают контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:50
2022-04-08T11:50
2022-04-08T11:50
туризм
новости - туризм
зарина догузова
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
курорт
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором усиливают контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. "В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко мы усиливаем мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов отрасли", — уточнили в релизе. Речь идет о случаях, когда, например, отель в одностороннем порядке снимает бронь и перепродает эти же номера дороже, отметили в Ростуризме. За это нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством. "С прошлого года работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой ведомство отрабатывает жалобы. Мы будем реагировать и рассматривать каждую. Задача, чтобы каждый гость получил сервис, который соответствует заявленному уровню", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Отдельное внимание будет уделено чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов.
https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), курорт, цены, отели, туризм, туристы, пляжи
Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах
Ростуризм усилит мониторинг цен и контроль за качеством услуг курортов, заявило ведомство
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором усиливают контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко мы усиливаем мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов отрасли", — уточнили в релизе.
Речь идет о случаях, когда, например, отель в одностороннем порядке снимает бронь и перепродает эти же номера дороже, отметили в Ростуризме. За это нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством.
"С прошлого года работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой ведомство отрабатывает жалобы. Мы будем реагировать и рассматривать каждую. Задача, чтобы каждый гость получил сервис, который соответствует заявленному уровню", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Отдельное внимание будет уделено чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов.