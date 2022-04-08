https://ria.ru/20220408/kurorty-1782454221.html

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах - РИА Новости, 08.04.2022

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах

Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором усиливают контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:50

2022-04-08T11:50

2022-04-08T11:50

туризм

новости - туризм

зарина догузова

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

курорт

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором усиливают контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. "В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко мы усиливаем мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов отрасли", — уточнили в релизе. Речь идет о случаях, когда, например, отель в одностороннем порядке снимает бронь и перепродает эти же номера дороже, отметили в Ростуризме. За это нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством. "С прошлого года работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой ведомство отрабатывает жалобы. Мы будем реагировать и рассматривать каждую. Задача, чтобы каждый гость получил сервис, который соответствует заявленному уровню", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Отдельное внимание будет уделено чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов.

https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), курорт, цены, отели, туризм, туристы, пляжи