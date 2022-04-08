https://ria.ru/20220408/kredity-1782524663.html

Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей

Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:42

2022-04-08T14:42

2022-04-08T14:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов, общий объем кредитования по одобренным заявкам - 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди первых получателей антикризисной поддержки - производители пищевой промышленности, косметики, машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и электрической техники. С помощью города ставка по кредиту для них составит 15% годовых, что на 10 процентных пунктов ниже стандартных банковских программ. На эту антикризисную меру Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделено 10 миллиардов рублей, что позволит компаниям привлечь порядка 150 миллиардов рублей заемных средств.Отмечается, что вопрос пополнения оборотных средств – один из самых острых для промышленности в новых условиях, когда нужно оперативно перестраивать логистические цепочки. На прошлой неделе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал прием заявок для получения промышленниками льготных кредитов под эти цели."За первую неделю работы новой меры поддержки к нам поступили заявки от 44 предприятий, на которых в общей сложности работает более 30 тысяч человек. По этим первым заявкам будет выдано 17 миллиардов рублей льготных кредитов, на них 723,3 миллиона рублей выделено из бюджета Москвы на компенсацию части процентной ставки. Большая часть кредитных средств, 15,7 миллиарда рублей, будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 миллиарда - на реализацию инвестпроектов", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Новая льгота доступна промышленным предприятиям любого профиля. Компании также могут получить льготные кредиты на выплату заработной платы, покупку оборудования и ПО.Среди условий получения помощи – регистрация на территории Москвы, отсутствие процедуры банкротства. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html

https://realty.ria.ru/20220316/sobyanin-1778497784.html

https://ria.ru/20220315/importozameschenie-1778269005.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (политик), экономика, москва, владислав овчинский