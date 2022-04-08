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Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220408/kredity-1782524663.html
Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей
Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:42
2022-04-08T14:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов, общий объем кредитования по одобренным заявкам - 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди первых получателей антикризисной поддержки - производители пищевой промышленности, косметики, машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и электрической техники. С помощью города ставка по кредиту для них составит 15% годовых, что на 10 процентных пунктов ниже стандартных банковских программ. На эту антикризисную меру Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделено 10 миллиардов рублей, что позволит компаниям привлечь порядка 150 миллиардов рублей заемных средств.Отмечается, что вопрос пополнения оборотных средств – один из самых острых для промышленности в новых условиях, когда нужно оперативно перестраивать логистические цепочки. На прошлой неделе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал прием заявок для получения промышленниками льготных кредитов под эти цели."За первую неделю работы новой меры поддержки к нам поступили заявки от 44 предприятий, на которых в общей сложности работает более 30 тысяч человек. По этим первым заявкам будет выдано 17 миллиардов рублей льготных кредитов, на них 723,3 миллиона рублей выделено из бюджета Москвы на компенсацию части процентной ставки. Большая часть кредитных средств, 15,7 миллиарда рублей, будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 миллиарда - на реализацию инвестпроектов", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Новая льгота доступна промышленным предприятиям любого профиля. Компании также могут получить льготные кредиты на выплату заработной платы, покупку оборудования и ПО.Среди условий получения помощи – регистрация на территории Москвы, отсутствие процедуры банкротства. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.
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владимир ефимов (политик), экономика, москва, владислав овчинский
14:42 08.04.2022
 

Москва одобрила первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов, общий объем кредитования по одобренным заявкам - 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Среди первых получателей антикризисной поддержки - производители пищевой промышленности, косметики, машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и электрической техники. С помощью города ставка по кредиту для них составит 15% годовых, что на 10 процентных пунктов ниже стандартных банковских программ. На эту антикризисную меру Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделено 10 миллиардов рублей, что позволит компаниям привлечь порядка 150 миллиардов рублей заемных средств.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой
Отмечается, что вопрос пополнения оборотных средств – один из самых острых для промышленности в новых условиях, когда нужно оперативно перестраивать логистические цепочки. На прошлой неделе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал прием заявок для получения промышленниками льготных кредитов под эти цели.
"За первую неделю работы новой меры поддержки к нам поступили заявки от 44 предприятий, на которых в общей сложности работает более 30 тысяч человек. По этим первым заявкам будет выдано 17 миллиардов рублей льготных кредитов, на них 723,3 миллиона рублей выделено из бюджета Москвы на компенсацию части процентной ставки. Большая часть кредитных средств, 15,7 миллиарда рублей, будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 миллиарда - на реализацию инвестпроектов", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В фонд развития промышленности Москвы вложат 10 млрд рублей
Новая льгота доступна промышленным предприятиям любого профиля. Компании также могут получить льготные кредиты на выплату заработной платы, покупку оборудования и ПО.
"Город активно сотрудничает с банками и уже заключил с ними 14 соглашений, чтобы зафиксировать условия по кредитам для производственных компаний Москвы, также ведется работа еще с 4 кредитными организациями", - уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Среди условий получения помощи – регистрация на территории Москвы, отсутствие процедуры банкротства. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:55Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)ЭкономикаМоскваВладислав Овчинский
 
 
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