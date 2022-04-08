Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782584828.html
СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске
СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске
Уголовное дело по факту удара по Краматорску возбуждено в отношении командира бригады украинских войск и других неустановленных лиц, сообщается в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:03
2022-04-08T18:19
происшествия
краматорск
следственный комитет россии (ск рф)
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782539489_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e50440777c6dd2775130f7685d47841f.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту удара по Краматорску возбуждено в отношении командира бригады украинских войск и других неустановленных лиц, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения, что удар по городу якобы был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины. Подчеркивается, что они умышленно с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР. Подчеркивается, что в результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести."По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ", - добавили в СК.При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html
https://ria.ru/20220407/bastrykin-1782272419.html
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782499151.html
краматорск
украина
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782539489_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_0929b80980ac7393b213cb8b2833ce1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краматорск, следственный комитет россии (ск рф), украина, донецкая народная республика, донецкая область
18:03 08.04.2022 (обновлено: 18:19 08.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске

СК возбудил дело о гибели жителей Краматорска из-за удара ВСУ по вокзалу

© AP Photo / Andriy AndriyenkoОбломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Обломки ракеты Точка-У в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Обломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту удара по Краматорску возбуждено в отношении командира бригады украинских войск и других неустановленных лиц, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения, что удар по городу якобы был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины. Подчеркивается, что они умышленно с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР. Подчеркивается, что в результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин прибыл в Донецк
"По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ", - добавили в СК.
При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
13:19
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияКраматорскСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала