https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782584828.html

СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске

СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022

СК возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по вокзалу в Краматорске

Уголовное дело по факту удара по Краматорску возбуждено в отношении командира бригады украинских войск и других неустановленных лиц, сообщается в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:03

2022-04-08T18:03

2022-04-08T18:19

происшествия

краматорск

следственный комитет россии (ск рф)

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту удара по Краматорску возбуждено в отношении командира бригады украинских войск и других неустановленных лиц, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения, что удар по городу якобы был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины. Подчеркивается, что они умышленно с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР. Подчеркивается, что в результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести."По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ", - добавили в СК.При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html

https://ria.ru/20220407/bastrykin-1782272419.html

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782499151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краматорск, следственный комитет россии (ск рф), украина, донецкая народная республика, донецкая область