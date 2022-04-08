https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782502749.html

Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске

Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022

Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске

Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление Минобороны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:34

2022-04-08T13:34

2022-04-08T13:34

в мире

эдуард басурин

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в результате провокации на железнодорожной станции в Краматорске погибли около 30 человек."Здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление министерства обороны, которые исключают применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.Также он отметил, что "никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось"."Вот из этого заявления следует исходить", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484868.html

краматорск

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

в мире, эдуард басурин, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина