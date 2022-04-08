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Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
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Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске
Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске
Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление Минобороны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:34
2022-04-08T13:34
в мире
эдуард басурин
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в результате провокации на железнодорожной станции в Краматорске погибли около 30 человек."Здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление министерства обороны, которые исключают применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.Также он отметил, что "никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось"."Вот из этого заявления следует исходить", - добавил Песков.
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краматорск
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в мире, эдуард басурин, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:34 08.04.2022
 
Песков призвал опираться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске

Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны о провокации в Краматорске

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в результате провокации на железнодорожной станции в Краматорске погибли около 30 человек.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Целью ракетного удара ВСУ по Краматорску был срыв эвакуации, заявил Кива
"Здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление министерства обороны, которые исключают применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Также он отметил, что "никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось".
"Вот из этого заявления следует исходить", - добавил Песков.
Обломки ракеты Точка-У возле вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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В миреЭдуард БасуринКраматорскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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