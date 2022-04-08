https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html

Целью ракетного удара ВСУ по Краматорску был срыв эвакуации, заявил Кива

Целью ракетного удара ВСУ по Краматорску был срыв эвакуации, заявил Кива - РИА Новости, 08.04.2022

Целью ракетного удара ВСУ по Краматорску был срыв эвакуации, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что целью ракетного удара украинских войск по Краматорску был срыв эвакуации и "новые кровавые картинки"... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:26

2022-04-08T13:26

2022-04-08T13:27

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что целью ракетного удара украинских войск по Краматорску был срыв эвакуации и "новые кровавые картинки" для западной прессы.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в результате провокации на железнодорожной станции в Краматорске погибли около 30 человек."Цель - срыв эвакуации мирных граждан, чтобы как можно больше людей осталось в городе перед возможным штурмом и новые кровавые картинки для западной прессы, о "зверствах" российской армии и, как следствие, новые санкции", - написал Кива в своем Telegram-канале.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484868.html

https://ria.ru/20220407/bucha-1782235606.html

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Ольга Маркова

в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, россия