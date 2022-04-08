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Еще 900 инфекционных коек вернули в плановый режим в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2022
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Еще 900 инфекционных коек вернули в плановый режим в Подмосковье
Еще 900 инфекционных коек вернули в плановый режим в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2022
Еще 900 инфекционных коек вернули в плановый режим в Подмосковье
В Московской области к плановой работе вернули ещё 900 инфекционных коек, задействованных для больных коронавирусом, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:07
2022-04-08T14:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
клин
светлана стригункова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московской области к плановой работе вернули ещё 900 инфекционных коек, задействованных для больных коронавирусом, сообщили в региональном минздраве."Эпидемиологическая обстановка позволяет возвращать временные инфекционные центры в регионе к прежней работе. Мы возобновляем в этих стационарах оказание плановой помощи. "Размыли" ещё 900 коек в 10 больницах, в том числе 3 больницы в Химках, Клину и Подольске полностью вернулись к прежней работе. Для лечения пациентов с COVID-19 у нас работает 1,8 тысячи коек", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/dispanserizatsiya-1781933638.html
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московская область (подмосковье), химки, клин, светлана стригункова , здоровье - общество, коронавирус в россии
14:07 08.04.2022
 

Еще 900 инфекционных коек вернули в плановый режим в Подмосковье

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Больничная палата
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московской области к плановой работе вернули ещё 900 инфекционных коек, задействованных для больных коронавирусом, сообщили в региональном минздраве.
"Эпидемиологическая обстановка позволяет возвращать временные инфекционные центры в регионе к прежней работе. Мы возобновляем в этих стационарах оказание плановой помощи. "Размыли" ещё 900 коек в 10 больницах, в том числе 3 больницы в Химках, Клину и Подольске полностью вернулись к прежней работе. Для лечения пациентов с COVID-19 у нас работает 1,8 тысячи коек", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ХимкиКлинСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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